經濟日報社論／消除通膨稅不能誇稱減稅紅包

選戰逼近，政府部門都如火如荼地宣傳政績。行政院日前大陣仗召開記者會，把這兩年物價上漲超過5.5％，財政部必須調高免稅額、扣除額的法定義務，吹噓成「院會通過」財政部提出的「所得稅制優化惠民措施」，好像政府苦民所苦而主動減稅，其實是經不起專業檢驗的愚民秀。

媒體因對稅法和稅制欠缺瞭解，以「減稅紅包來了」標題，幫政府免費做政治宣傳，嚴重誤導民眾，混淆視聽，實有必要釐清辨正。這些名稱好聽的措施，其實是早在1991年，財政部就已納入所得稅法的「物價指數連動法」，行之32年的法定自動調整機制，並非現任政府的「暖心德政」。

物價指數連動法的出發點，是考量物價上漲時，若免稅額、扣除額等未跟隨調整，將使名目所得虛增，更因為累進稅率，使名目所得爬升到更高級距，而適用更高的稅率，造成民眾的實質稅負增加。尤其勞動、薪資階級，調薪落後於物價上漲，實質稅負受物價上漲影響更大。

物價上漲，其實是對中低所得民眾「先實質加稅」，也就是先課「通貨膨脹稅」；政府則是物價上漲的贏家，這七年來，稅收增加的速度總是超過物價上漲率，即是明證。也因此，稅法明文規定，物價上漲累計至一定程度時，財政部有法定義務，按累計漲價幅度，主動調高相關免稅額、扣除額等，在物價上漲後做「彌補性的減稅」，但仍無法完全消除通膨稅。

在調整機制上，財政部隨物價調高免稅額、扣除額，早期必須提出稅法修正草案，送到立法院審議，難免曠日廢時。於是，財政部早在1991年就將所得稅制「優化惠民」，把「物價指數連動法」納入所得稅法。授權並強制要求財政部，依據主計總處公布的消費者物價指數（CPI），較上次調整年度上漲累計達3％以上時，就必須主動調整免稅額、扣除額等。

自1992年起，財政部都是按上述規定計算調整相關金額並公告之。財政部也都能堅守專業分際，以「中性」方式指出調整免稅額的法條依據，避免被執政黨當作「減稅紅包」來作政治宣傳。因此，財政部此次依法必須調高明年度的免稅額、扣除額，本來就不必送請行政院院會通過或立法院審議。行政院誇稱是「財政部提出」的「優化惠民措施」，顯然是凸顯蔡政府在稅制優化惠民方面實在乏善可陳，才會把法定義務當作政績宣傳。

此種政治操作，就像執政黨最近把老農津貼、國民年金等八項福利津貼，依照2013年就入法的「每四年按物價上漲率調整」的法定義務，誇稱為黨主席關懷弱勢而主動調高津貼，一樣地有欺騙民眾之嫌。

至於官員加碼宣稱調高薪資所得特別扣除額（簡稱薪扣），是優化稅制的結果，也不符事實。真相是，過去薪資收入者的成本費用不能扣除，其他類別的收入都有成本費用扣除，名模林若亞提起租稅救濟，大法官解釋為「違反憲法平等權」，財政部不得不修正所得稅法，而大幅提高薪扣，從來就不是政府主動優化稅制。

基本生活費的提高，也是2008年賦改會的建議，為保障低所得者的基本生活費用免於被課徵所得稅，而納入納稅者權利保護法。物價飛漲增加低所得者的生活負擔，也就是提高了「貧窮線」，政府當然有義務應隨可支配所得中位數的提高而自動調整。

總之，政府應該拿出「貨真價實」的稅制優化惠民措施，例如將房租支出改列為特別扣除額、許多列舉扣除額應隨物價連動調整，才能獲得納稅人的感動與肯定。上述華而不實的大內宣，只讓政府自曝其短，在政治引發民眾反感，恐怕是得不償失。