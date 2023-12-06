聯合報黑白集／屏東批農地，萬華住豪宅

賴清德競選總幹事潘孟安被踢爆，北上輔選入住綠能業者豪宅。天下還沒到手，就有上市公司「提供租房」。躺著選總統，果然名不虛傳。儘管賴辦出示租約及租金匯款單據，但在野黨和民眾都很好奇：真巧，台北閒置豪宅很多，怎麼正好就租到光電業者的豪宅？

最巧的是，潘孟安聲稱「經人轉介」遇到的好房東，正是屏東太陽能案場天方能源的子公司老董，說來還是「他鄉遇故知」。若不是潘孟安在屏東縣長任內積極奔走，仗恃當時的行政院長賴清德撐腰，突破各種法規障礙，業者怎能省去鉅額回饋金，海租農地開發「種電新天堂」？

新潮流與財團總有說不完的巧遇。陳歐珀選立委，服務處是詐騙集團免費借用。鄭文燦走攤跑趴，老是遇見洗錢集團。從賴勁麟、李退之入主雲豹，到潘孟安租綠能業者豪宅，賴清德身邊人馬一路與能源業者勾勾纏，剪不斷理還亂。這不是天作之合，更像「金」與「權」交叉持股，政商治國。

賴辦拿出潘孟安的租約，每月付六萬多租金，宣稱符合市場行情。但問題不在租金，而是有沒有這筆租金？這租金和房東在屏東林邊開發一百MW的案場，有沒有關連？

藍營抨擊潘孟安「瓜田李下，不知避嫌」；殊不知，人家是「種瓜得瓜」。「信賴台灣」就是廉能不如綠能，綠能你不能。