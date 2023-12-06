經濟日報社論／AI PC將成資通訊景氣強心針

在資訊電子產業景氣乍暖還寒之際，資通電子大廠陸續推出新產品概念，藉此刺激消費市場，帶動景氣回升。其中，又以延續2023年ChatGPT風潮的AI概念產品最受到各界矚目。

從上月初起，英特爾執行長季辛格在其創新日中發表對AI PC的看法，認為AI PC為顛覆PC產業的關鍵，也將AI PC納入英特爾產品發展的重點。近期廣達董事長林百里更直言，明年廣達在AI PC、AI伺服器及AI車用電子等三項業務，將有顯著的營運貢獻，對來年維持AI的熱潮樂觀，認為更多ChatGPT的功能將帶動AI PC的需求。微軟明年年中將推出的新版作業系統，預計也將導入大量AI技術與應用。已有業界人士宣稱明年是AI PC元年。

在各方業者大量投入AI演算法與創新應用下，再加上半導體製程的演進，帶動算力與記憶體容量持續增加，未來AI應用將維持快速發展的趨勢；只是目前ChatGPT所帶動的生成式AI熱潮，消費者在使用時，大多透過網路連結上雲端取得相關服務，而消費者連上網路所使用的PC或行動電話，其實與過去傳統的產品規格無重大差別。

反倒是過去在疫情期間，在線上會議、線上學習等遠距應用的帶動下，資通業者在PC的降噪與視覺效果上增加了AI的功能，如虛擬背景、圖像及眼神追蹤等。因此，要如何因應這一波ChatGPT的風潮，定義所謂的AI PC，藉此提升PC產品的規格及應用範疇，還有待後續觀察。倒是軟硬體與供應鏈業者皆積極欲搶占話語權，以晶片業者為例，不只是英特爾，高通（Qualcomm）也積極參與，相信AI晶片龍頭業者輝達（NVIDIA）也不會缺席。

業者在定義AI PC的產品規格與概念時，仍應從使用者對AI應用的情境來思考，以ChatGPT來說，今年上半年其應用已吸引大量的使用者，只是目前為止其多數的服務都是透過B2C的商業模式提供，也就是由OpenAI對一般大眾直接提供免費與付費的服務。但對於ChatGPT等AI應用而言，若要產生更高的商業價值，不能僅有目前對一般消費者的B2C服務，需要將其業務範疇朝B2B的行業應用擴散，即OpenAI或微軟將ChatGPT提供給商業、零售業、金融業、醫療等行業使用。

各行各業使用ChatGPT等AI應用時，使用情境與一般大眾／消費者有很大的不同，關鍵差異在於資訊安全、營業機密的考量，商業、金融、醫療、製造等業者，不會透過開放的網路連線到ChatGPT網頁取得服務，而是透過API串接的方式，打造建置企業專屬的服務平台，甚或需要建置企業專屬的資料中心，更有甚者，需打造專屬的AI模型。也因此，當生成式AI擴散到各行業時，勢將產生AI邊緣運算（Edge AI）的需求，一方面需建置企業專屬的雲端服務，將進一步帶動伺服器的需求；另一方面，也需要在製造產線或醫療場域建置能運行AI應用的運算裝置，如工業電腦等。更進一步，在相關行業從業人員所使用的商用PC，也可能會因此而產生規格的改變和提升。

觀察目前的PC市場，約七成以上的桌上型電腦與五成以上的筆記型電腦為商用電腦，當生成式AI應用拓展至各行業時，預估將因規格需求提升而產生商用PC的換機潮。也因此，時值各資訊產業領導業者紛紛投入AI PC之發展時，與其從過去電競筆電等消費娛樂應用的角度來思考AI PC的發展藍圖，不如更多地從AI在各垂直領域的新興應用來構思，如何配合AI的導入，以Edge AI的角度，重新定位PC產品，藉此掌握AI帶來的硬體產品換機升級商機，使AI PC成為帶動下一波PC景氣回升的關鍵動力。