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聯合報黑白集／「美德」露餡

聯合報／ 聯合報黑白集
國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康組成侯康配，民進黨猛攻侯讓趙參與總統職權，侯恐淪傀儡。侯友宜今輕鬆表示他非常有自信，趙少康非常有能力，強強聯手一定勝選，看侯康合作要拚，這麼緊張做什麼，不要老是見縫插針。圖／取自直播
國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康組成侯康配，民進黨猛攻侯讓趙參與總統職權，侯恐淪傀儡。侯友宜今輕鬆表示他非常有自信，趙少康非常有能力，強強聯手一定勝選，看侯康合作要拚，這麼緊張做什麼，不要老是見縫插針。圖／取自直播

總統選戰，民進黨眼看國民黨侯康配聲勢大漲，開始猛攻「侯友宜已成趙少康傀儡」。選戰打成這般口水，不僅模糊了焦點，連帶也讓不久前才沾沾自喜精心包裝的「美德配」露了餡。

趙少康自比「本家」三國英雄人物趙子龍，再自然不過；但民進黨顯然憚於趙的話語旋風與即戰力，竟不惜拿香跟拜網路鍵盤手，緊抓趙「把副總統當成總統來選」、「趙子龍可殺出重圍」等語，斷章取義指趙少康自詡趙子龍救駕等於證實侯就是扶不起的阿斗。

見縫插針、搞內部分化固然是選戰慣用招式，但民進黨視藍營副手人選為大敵，集中火力大搞負面口水戰，對近日惹出更多爭議的白營副手幾乎不屑一顧，兩相對照，更足以說明侯友宜「選對人」了。

至於傀儡說、阿斗說、保母說，顯然是對中華民國憲法與憲政運作偏向「總統說了算」裝糊塗。畢竟自總統民選以來，原本強勢且具地方實力的副手就數呂秀蓮及賴清德，即使如此，呂始終難脫「深宮怨婦」標籤，賴清德更親歷與蔡英文「假互補、真神離」的難堪歲月。

民進黨質疑侯趙配變趙侯配，反而自曝自家高喊「美德配」之突兀，這可是史上首見把副手放前、正的擺後啊！民進黨打傀儡牌之前，還請先跟選民翻譯翻譯，究竟是「美保德」、「美扶德」，還是「美壓德」吧。

社論

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