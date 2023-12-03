經濟日報社論／學費住宿費補助 難改善青年低薪

為減輕大專院校學生負擔，行政院近日決定，從明年2月起，補助每名住宿生每學期5,000元，預計27.5萬名學生受惠，每年需28億元；今年6月，行政院也通過從明年2月起，減免私立大專學生每年學雜費3.5萬元，預計63.4萬名學生受惠，每年需219億元。不過，這兩項邁向「0到22歲國家一起栽培」的政策，既加重未生育子女家庭的負擔，也無法改善近來青年低薪、高失業率的問題。

首先，不打算生小孩的單身及頂客族，被迫必須分擔這兩項政策的經費。目前公立大學每名學生每年學雜費5萬餘元，占教育成本10%-20%。相對地，目前私立大學每名學生每年學雜費約 10萬元，占教育成本60%-70%。至於學雜費不敷教育成本的部分，則須由單身及頂客族埋單。根據主計總處提供的家庭組成型態資料，單人家庭由2001年占比10.7%增加到2021年的14%，而由夫婦組成家庭的占比，則由2001年的13%增加到2021年的20.3%。換言之，行政院的政策一旦落實，相當於國內有三分之一的家庭，又要再出資幫忙其他三分之二有機會受惠的家庭。

其次，從1990年代起，我國實施「廣設大學政策」，是近來青年低薪、高失業率的主困。去年國內大學畢業生初次就業的平均月薪3.1萬元，比同一年基本工資25,250元僅高出23％。而去年我國15-24歲青年的失業率11.8%，為全體失業率3.67%的3. 26倍，又高於OECD國家2.18倍。

廣設大學政策所產生「重量不重質」的結果，一方面拉近高中與大學畢業生的薪資差距，另一方面資質普通的大學畢業生，一旦進入勞動市場後，失業的可能性也增加。以高中畢業生初次就業和大學畢業生初次就業的平均月薪相比，在1996年時為73%，而到2022年則增加到87％。這26年間，兩者薪資差距的大幅縮小，顯示和實施此政策之前進入大學的學生素質相比，受惠於此政策的學生素質較普通，故在大學所學習到的知識，較無法提升其進入職場後的生產力。因此，雇主願意給的薪資，和給高中畢業生薪資的差距，也與時俱減。

此外，因廣設大學政策而受惠的學生，一旦去尋職，也會對雇主普遍僅提供略高於基本工資的職缺不滿，因而增加搜尋工作時間，甚至變成「躺平族」。

行政院的兩項新政策，會因吸引更多學子進入大學就讀，而產生類似「廣設大學政策」的效果。換言之，因受補貼政策激勵而直接進入大學就讀的學子，其畢業後受到雇主青睞的程度，恐反不如那些高中職畢業後，即進入職場歷練，其後再接受一些在職訓練的學子。

行政院的兩項新政策既然無法緩解青年低薪問題，則有必要另謀其他處方。大學剛畢業的學生，其初次就業的起薪和所學專業息息相關。一般而言，和人文、社會、民生及藝術專業相比，商學、科學、工程、醫學以及和數學相關專業的起薪較高。雖然私立大學會隨市場狀況，逐漸合併或裁撤前景不佳的科系，但教育部鮮少對公立大學類似科系進行整併。因此，為解決青年低薪問題，教育部不如將學雜費及住宿費補貼移轉至下列用途：教育部一方面可盤點AI時代，職場新鮮人所必備的知識；例如，一般企業的行政人員所必備的電腦文書處理軟體知識、所有中小企業不可或缺的會計人員所必備的財會知識，以及求職時撰寫履歷表所必備的論文寫作知識。教育部可鼓勵或甚至強制大專生修習這些知識，並調撥經費給這些科目的授課老師。另一方面，教育部可對公立大學進行類似私立大學的科系整併工作，並對權益因而受損的師生，給予金錢補償，並輔導其進行轉業訓練。

這些針對性的補助比為了討好選民廣泛撒錢，效果大得多。