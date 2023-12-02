經濟日報社論／回應歐洲商會建言 強化產業韌性

歐洲商會日前發表2024建議書，以「籌擘經濟振興之道」為主軸，向政府提出具體建言，希望在面對充滿不確定性的未來，能強化台灣的韌性與靈活性，內容包括：優先發展再生能源、擴大人才庫、洽簽「台歐雙邊投資協定」等。

這份建議書提及，政府應擴大再生能源產能、修訂（調降）國產化規定、集中發展具優勢之能源產品以切入國際市場、簡化核准流程；消除電動車充電設施的法規障礙、獎勵消費者採購電動車；擴大人才庫以解決勞工短缺問題；洽簽台歐雙邊投資協定、積極處理非關稅貿易障礙。建議書特別提出，為因應國際化，應培養官員的英語能力，並融入升遷指標；另引進以英語為母語的官員，以發揮「鯰魚效應」。

對於歐商建議，國發會回應，政府致力於發展淨零碳排與能源轉型、強化人口和移民政策、推動雙語政策和法規透明化等，和歐洲商會建議的方向是一致的。

如果說，真的政府施政和歐商的建議方向一致，歐洲商會為何還要提出這些建議？當然是政府的施政和他們的期待有落差，也就是「方向」沒錯，但「執行力」有問題，導致成效不彰，讓歐商認為窒礙難行，可以改進優化，建議政府參考改善。

其實，上述幾項問題，在去年的建議書中都已經提到。例如，在人才方面，去年就提到「就業金卡」計畫的資格過嚴，為吸引更多樣化的國際人才，應妥善修訂外國專業人員資格。而作為淨零碳排的主要路徑之一，推動電動車應修改獎勵方案和稅務政策，以激勵電動車銷售和建設更多的充電設施；要修改現有土地和建物使用規則，允許未用農地和城市可以建設更多的充電站。對於再生能源設備國產化政策，希望增加市場化機制來有效達標等。

但是，就如同政府的「新南向政策」，這些政策的方向縱使正確，但都沒有設定具體的短中期績效目標或要求，乃至於根本難以衡量是否達標。就算外界有所檢討，相關部門就以「和目前政策相互一致」，好像政府相當賣力，來蒙混過關。但是幾年下來，常常只有微弱的績效，問題幾乎都沒有解決。以外國人就業金卡而言，從2018年2月開始已推動了五年，但到今年10月底僅發放了8,535人次，目前仍有效的只有6,551人次；若加上「特定專業人才聘僱許可」才勉強達到1萬人，這距離金卡設定2030年要達到10萬人的目標相當遙遠，而其中多數在經濟和科技界，其他領域都沒有顯著成效，也導致歐洲商會認為政府中沒有外語人才，難有效進行國際化。面對這種難堪「成果」，政府依然老神在在，反正沒有人會認真檢討，行政院和監察院都不當回事，誰奈我何？

其實，台灣面對充滿不確定的政治和經濟未來，除了須有歐洲商會企求的「韌性和靈活性」，處理能源和人才方面的問題以外；還需要更積極地調整體制來面對才行。例如，類似新冠疫情會不會再度發生？北京是否會對台灣進行軍事封鎖？美國是否會進一步圍堵中國大陸，宣布若對美國出口高級晶片就完全不得對大陸出口？無法加入CPTPP等區域貿易組織，若造成台灣傳統產業進一步外移、威脅台灣「經濟安全」時，該如何應變？

媒體報導，在俄烏戰爭發生後不久，北京就展開模擬西方對俄羅斯實施的經濟制裁，進行了一場中國的全面壓力測試，探測中國的韌性並尋找應對方法。

有趣的是，在本次台灣總統大選中，只有民眾黨充分重視經濟安全，在「韌性產業政策」中提出要成立「經濟安全保障法」、在國安會下設立「經濟安全保障會議」。未來，無論是哪一黨執政，都應該認真參考推行，來應對未來全球和地緣的變局。