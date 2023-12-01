聯合報黑白集／孟格與媽祖

美國股神巴菲特的長年投資夥伴孟格去世了！更注重價值投資的孟格，身價卻比巴菲特少了一大截，投資觀點亦不盡相同。然而，兩人今年卻頗有共識：讓巴菲特清倉台積電。

巴菲特去年第三季還大買台積電逾四十億美元，隔季卻大舉出清，到今年第一季末即賣得一股不剩。這項詭異行徑引人側目，後來他說了實話：「我不喜歡它的位置，我重新評估了這點。」孟格比較含蓄，十月間他生前最後一次受訪，熱門播客主持人似想為台積電翻案，問他是否還想持有台積電？孟格打太極說：「我喜歡像蘋果一樣真正擁有品牌的公司」。

不妨回想，今年初美國政客鬧得沸沸揚揚，甚至說出「中共若犯台，不惜先炸掉台積電」。巴菲特重新評估的「位置」，豈不正是飛彈的落點？孟格畢竟誇過台積電是地表最強的半導體公司，若不是情非得已，何必像個投機客，趕著將還沒捂熱的股票賣掉！罪魁禍首是誰？已一目了然。

君不見，孟格過世同一天，國台辦譴責民進黨阻撓湄洲媽祖赴台巡安「不得人心」。蔡政府切割兩岸，連媽祖的信仰源流都敢斬；若媽祖巡安都要拿「急迫性與必要性」刁難，兩岸豈能不怒目相視？

巴菲特清倉台積電，從媽祖遭冷遇即一葉知秋！明年若以獨聞名的賴蕭配上台，全民都得重新評估自家的「位置」！