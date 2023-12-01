聯合報社論／桃機衰落：鎖國心態與願景蒼白的倒影

素有「航空界奧斯卡」之稱的英國Skytrax全球機場評比，桃園機場從六十七名跌到八十二名。這不僅是連四年下跌，比起二○一九年的十三名，更成雪崩式墜落。桃機公司將排名暴跌推給疫情，但全球機場同受疫情之累，為何他國疫後復甦，而台灣沒有？桃機的衰落，正是蔡政府鎖國心態的結果。

機場作為國家門戶，各國莫不戮力投入資源尋求精進；但民進黨兩次執政，都讓桃機陷入衰敗。前身為「中正國際機場」的桃機，一九七九年啟用時，是當時亞洲最現代化的機場之一，新加坡樟宜機場興建時還曾來台取經。兩千年民進黨首次執政，使用廿餘年的機場軟硬體已略有老態，但扁政府正熱中「正名」，由當時的閣揆蘇貞昌將機場更名為「桃園機場」，除更換招牌，扁政府對桃機實質的更新發展毫無興趣。八年停滯的結果，除了招牌是新的，其餘都是舊的，桃機從國門變成國恥。

馬政府上任沒多久，電視製作人王偉忠批評桃機手推車老舊、數量少又難用，交通部因而展開一連串的投資革新。其中，包括改建老舊的一航廈，逐步讓桃機脫胎換骨、排名也開始回升。二○一一年起，桃機在Skytrax的排名從卅一名逐步上升至二○一五的第十七名，二○一六年雖退至廿名，但仍在前段班。蔡政府對桃機投入有限，執政初期桃機排名依然亮麗，因為繼續「享受」馬政府的建設成果。

癥結在，蔡政府搞壞兩岸關係後，陸客逐年銳減；尤其新冠疫情爆發後，蔡政府管制至上的鎖國心態，更成為桃機致命傷。相較他國多在一到兩年內即開放國境，蔡政府為維持防疫「模範生」光環，國門一鎖將近三年。更重要的是，各國都利用疫期旅客稀少加緊更新整建，例如：韓國仁川機場全數更新行李檢查設備；香港赤鱲角機場去年啟用第三跑道及「天際走廊」，導入自助生物特徵識別系統；新加坡樟宜機場則推出旅客透過Ａｐｐ掌握託運行李行蹤新服務。反觀桃機，不僅智慧化腳步停滯，第三航廈和跑道的建設都延擱不前。也難怪，各國國境一開放，桃機連鄰近機場的車尾燈都看不到。

蔡政府的管制作為如八爪章魚。蘇揆把防堵非洲豬瘟視為一大政績，從二○一九年起在機場設置「非洲豬瘟手檢站」，嚴格查驗疫區入境旅客行李。問題是，政府提升檢查強度，人手卻不足，手檢站經常沒有防檢署人員在場，只能交由外包保全負責檢查，不僅專業度不足，也延擱檢查時間，嚴重影響旅客滿意度，更拖垮桃機的競爭力。

不止如此，桃機更成為綠友友爭食的肥肉。行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間，對於桃機周邊國營事業人事包括華航、桃勤、華儲等，都不斷力推自己的親信人馬出任，例如，曾任桃園副市長的王明德，即曾擔任桃機公司董事長；而今年二月底，兼任桃機公司董座滿三年的民航局長林國顯卸任，鄭文燦又極力推薦桃市府前秘書長黃治峯出任。最後，在蔡英文欽點下，才由經濟部前次長、台電前董事長楊偉甫接任。

民進黨執政，不僅空運大衰退，擁有優異條件的高雄港，一九八五年曾登上全球第三大貨櫃港，更曾在一九九三年到一九九九年連續七年蟬聯全球第三大，如今卻掉到全球第十八。關鍵就在，綠營執政期間，輕易拋棄台灣作為亞太營運中心及境外轉運中心的機會。民進黨執政採取政治至上的鎖國心態，缺乏經濟發展遠見，最後一步步被其他國家拋在腦後，桃機只是照妖鏡的一幕。