聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／負負得「鄭」

聯合報／ 黑白集
臉書粉專「Next逆襲」流出疑為行政院副院長鄭文燦(前)與女子進出房間影片，鄭文燦委請律師向警方提告妨害名譽。(取材自臉書)
臉書粉專「Next逆襲」流出疑為行政院副院長鄭文燦(前)與女子進出房間影片，鄭文燦委請律師向警方提告妨害名譽。(取材自臉書)

網友短片爆料，貌似副閣揆鄭文燦的人帶女性開房間。燦哥嚴正否認並提告，警方將短片送刑事局數位鑑識，結果是「無法判斷深偽可能」。官方報告使用「負負邏輯」表述，網友質疑刑事局不能判定是假的，更不敢承認真實性，難道在玩「負負得正」的文字遊戲？

警方說，刑事局使用兩套軟體，檢測影片是否出自深度偽造；一套測出有「六成可能」，另一套則顯示「沒有」。判讀不一致，因此結論是無法判定。究竟是軟體的「精準度」不足，抑或是檢測人員深具「政治智慧」，引人揣想。

在野黨民代不滿刑事局表現，決定自費送交專業機構鑑定。鄭文燦不爽，喊要提告。但他明知刑事局的工具是檢警調合議指定，結論無法還他清白，再告下去，有用嗎？若鄭文燦認為藍營民代自費送檢是選舉抹黑，何不主動送交國外鑑識？自己消極，又不讓別人查，是在怕什麼？

蔡政府上台後，不許查的事罄竹難書。動輒封存卅年，再不然就像檢警無間道詐騙集團，由自己人查，永保安康。這回，刑事局讓社會自由心證「負負得鄭」，彷彿對司法天平傾斜的嘲諷：有調查，沒真相。

司法是正義最後防線，竟淪為鄭文燦官箴的守門員。燦哥位高權重卻扯上各種貪腐傳聞，執政優勢竟無法給他公道，只能等政黨輪替為他「洗冤」。

社論

延伸閱讀

鄭文燦喊「水上民雄高架化」 議員批騙選票…翁章梁：政治人物口誤正常

上班通勤總塞車 鄭文燦盼國3大鶯豐德交流道早日完工

鄭文燦期待淡江大橋成大台北地標 就像舊金山金門大橋

疑帶女子開房間影片延燒 王鴻薇：鄭文燦打死不認而已

相關新聞

聯合報黑白集／負負得「鄭」

網友短片爆料，貌似副閣揆鄭文燦的人帶女性開房間。燦哥嚴正否認並提告，警方將短片送刑事局數位鑑識，結果是「無法判斷深偽可能...

經濟日報社論／OpenAI風波啟示錄

國內政局藍白合與否高潮迭起，讓人目不暇給。美國AI產業也不遑多讓，11月17日才無預警被董事會解除職務的OpenAI執行...

聯合報黑白集／這樣的NCC，就該下架

國民黨副總統參選人趙少康，因具有中廣董事長及政論節目主持人身分，遭綠營質疑是「政媒雙棲」。賴清德要求侯友宜「說清楚」，NCC...

聯合報社論／「不管陸委會」：暴露對兩岸管制忍無可忍

交通部月初宣布明年三月解除國人赴大陸旅遊的禁團令，但陸委會卻說那只是規畫方向，政府並未確定一定開放；再隔幾日，陸委會又說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。