聯合報社論／再口無遮攔，將掀藍營「討厭柯文哲」風潮

去年地方選舉是一場「討厭」的選舉，「討厭民進黨」貫穿整場選戰，終讓綠營遍體鱗傷。這次「藍白合」破局，藍營總統候選人侯友宜戳破柯文哲的三大神話，激發藍營大團結，民眾黨甚至出現退黨潮。但柯文哲依舊口無遮攔，聲稱遭藍營「設局」，又說美方派人出價兩億美元買他「當副手」，情節荒誕難以置信。柯文哲如此說唱江湖，越發凸顯他不是堪當大任的政治人物。

首先，君悅飯店的藍白合最後協商，分明是柯文哲與郭台銘堅持在此舉行，侯友宜和馬英九、朱立倫才特地移樽就教前來。柯、郭是邀約主人，讓客方苦等久候而不現身，後又要求當「見證人」的馬英九退席，甚至要求侯友宜另「開小房間」密商。種種表現，都極失格且不合理，連形式上的禮貌與透明都失去。如此，柯文哲還要怪藍營「設局」，這是有「被迫害妄想症」，還是習慣性的推責諉過？

其次，柯文哲日昨在受訪時，說出美方有人出價買他「當副手」一事，故事光怪陸離，極不真實。事實上，不論就國民黨目前的財務狀況，或就柯文哲的「身價」而言，有人出價兩億美元請他當副手，都是不可能的天價，也沒有誰值得這個行情。面對這類國際騙子，柯文哲最好的處理，是當即報警，或將此人影像公諸於世，至少可杜絕後患。柯文哲捨此而不為，卻在事後將此事說得津津有味，還把美國參議員、ＡＩＴ理事主席羅森柏格都指名扯進來。試問，柯文哲到底有沒有一點國際外交常識，或者他只想誇示自己是個有價值的行騙對象？

同一天，柯文哲出席「眾青開講」活動，分享他台北市長任內的經驗，竟說台北的男人上酒店，「不是娛樂，而是為了公事」。他的根據，是北市府資料庫顯示，「酒店周末生意比較差」，可見男人上酒店是談公事，周末則在家假裝當好男人。根據酒店「周末生意差」，竟能得出上酒店是「談公事」的結論，顯示柯文哲的邏輯推理有問題。他難道不知道，下班後的「應酬」，只是個更方便的藉口？否則，要談生意，大可到餐廳或酒吧去談，何必花大錢上酒店？

再說，柯文哲理直氣壯宣稱「上酒店是談公事」，到底目的何在？是為了正當化酒店的功能，或是為了替晚歸的男人找藉口，抑或只是為了讓眾多女性感到安心？無論如何，他最後又說男人周末都在家「假裝」當好男人，顯示他也不相信自己的分析，不是嗎？如果當了八年市長，柯文哲竟只得出「上酒店是談公事」的結語，他到底有沒有用心經營市政，或只是想譁眾取寵一下。再說，拿這種曖曖昧昧的「發現」和青年分享，他究竟想傳達什麼理念？

柯文哲或許認為自己的魅力就是能說善道，而追隨他的年輕「柯粉」也深好此道；然而，他目前競選的是總統職位，他也不能不考慮自己言行舉止的觀瞻和正當。他喜歡信口開河，不僅會削弱自己的可信度，更糟糕的情況，則是意圖影響大局。例如，他提到的「兩億美元買副手」的怪事，明知詐騙還暗暗影射藍營，根本就是在幫綠營提供彈藥與軍火，讓對方大作文章或假藉提告來攻擊侯友宜，那是很惡劣的作法。

經過藍白分手實境秀，柯文哲「不透明、無誠信、親財團」的三大神話一一現形，他也逐漸走下神壇。儘管柯文哲仍喊著「藍白和」，但他若繼續口無遮攔，不僅會嚇跑中間選民，年輕選票也未必留得住。最糟的是，若激起藍營「討厭柯文哲」的風潮，他恐將一路下滑了！