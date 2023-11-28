經濟日報社論／OpenAI風波啟示錄

國內政局藍白合與否高潮迭起，讓人目不暇給。美國AI產業也不遑多讓，11月17日才無預警被董事會解除職務的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），在近九成員工以集體辭職威脅董事會讓奧特曼回鍋後，董事會終於讓步。11月22日，OpenAI宣布奧特曼回鍋擔任執行長並改組董事會，讓這場風波暫時落幕。

在這短短五天，劇情也頗有張力。曾傳出董事會希望邀請奧特曼回鍋，但協商破裂，之後微軟宣布奧特曼將加入微軟，負責領導微軟先進AI研究團隊，同時也張開雙臂歡迎所有OpenAI員工一起加入。

隨即約九成員工發表連署信，「除非董事會總辭，並恢復奧特曼職務，否則他們將投靠微軟」，連署信中表示：「開除奧特曼這樣的行為顯示董事會沒有能力監督OpenAI。我們無法為缺乏能力、判斷力，和對我們的使命不關心的人工作，或一起工作。」最終奧特曼宣布重新回歸OpenAI執行長的職務，並重組董事會，並調整OpenAI的治理架構。

整起事件從開始到落幕雖只有五天，但凸顯許多議題值得探討。首先是非營利組織永續經營與商業利益的議題。OpenAI創建時本質並非營利的企業，而是非營利組織。後來雖然在非營利組織之下成立營利公司，但這家公司仍百分百由非營利組織所控制。這麼做是希望在對人工智慧（AI）這樣一個有威力及潛力的科技做重要決定時，不會被商業利益所左右。

不過，根據業界分析，釀成這波人事紛爭的原因之一即在於奧特曼主張應加速AI發展以及擴大營利模式，和部分原有董事意見分歧。事實上，非營利組織資金來源的永續本來就是一個難題，更何況是需要投入數十億美元，甚至未來還可能有更龐大資金需求的AI研發組織，需要大規模雲端運算算力、AI超級電腦設備及頂尖的AI人才，除非有不斷的善心人士投入資金，否則如何權衡偉大理想及永續營運，的確考驗著負責每天柴米油鹽醬醋茶的執行長。

其次是，AI積極發展與對人類未來安全的疑慮。董事會公布將奧特曼解職主因在於奧特曼沒有在與董事會的溝通中保持一貫坦承。到底哪裡沒有坦承？根據報導，奧特曼在被董事會開除之前，有多位研究人員寫給董事會一封信，警告更強大的人工智慧「Q*」已有突破發展，研究人員認為這項發現可能威脅人類。無論傳聞是否為真？顯然沒有足夠監管而快速發展AI已造成多方的疑慮。

今年上半年全球科技產業著名人士聯名發出「暫停大型人工智慧實驗」的公開信，其訴求並不在於停止開發AI，而是他們認為目前產業的AI競賽已經失控，就連開發者也無法預測、理解和管控其系統。因此，呼籲業界暫時退一步，別開發比GPT-4更高階版本的系統，以免墜入危險，例如大規模失業、偏見與歧視、道德與法律等等問題。假如開發商不願意暫停，政府應該介入。這也是為何各國目前都致力於可信賴及安全忠誠的AI發展規範與準則，確保有適當的風險控管能力。

其三是公司治理的問題。原本希望透過適當的組織設計來解決不被商業利益所左右的問題，但這樣的架構似乎也埋下公司不穩定的因子，隨時可能爆發，影響公司員工與股東的權益，而真正出資的股東，卻也無能為力。未來如何重組穩定的架構，顯然還需要進一步思考與探索。

總體而言，OpenAI事件凸顯了AI發展的複雜性，以及非營利組織與商業利益間公司治理模式的設計與選擇，對於正在全力追趕AI發展的台灣而言，應該要以此次事件為契機，深入思考上述這些課題，以確保台灣的AI能夠順利發展，並進一步提升全人類的福祉。