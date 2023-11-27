聯合報黑白集／一直補破網，好看嗎？

藍白合最後拉鋸日，行政院並沒閒著，忙著補破網。院會當天拍板所得稅減免方案：基本生活費調高六千元，免稅額和標準扣除額各調高五千元，薪資特別扣除額調高一萬一，伙食費免稅額每月調升六百。看起來項目不少，但你有感嗎？

基本生活費調高六千，在一個四口之家，以五％稅率計算，一年報稅不過省下一千兩百元。以台灣物價上漲的速度，家庭每月增加的食物開支，都遠遠超過此數。行政院端出這種方案，連臨渴掘井都談不上，又安慰得了誰？

蔡政府沒能力幫大家提高所得，卻不斷用補貼、減稅來轉移人民的痛苦，其實是無能政府的遮羞伎倆。民眾想要的，是荷包變得更充實；但政府所做的，卻是幫大家的口袋縫補丁，完全搞錯方向。

諷刺的是，如果不是大選在即，如果不是在野黨猛攻青年低薪的議題，蔡政府連這樣的破網都懶得補。今年全台有近半數年輕族群不必繳綜合所得稅，因為他們的年收入不到四十二・三萬元，大家都是「窮忙族」，如果還沒「躺平」的話。經過行政院這次的「德政」，明年不必繳稅的年輕人就更多了；因為根據新的所得稅優惠方案，年所得不到四十四・六萬的人都不必繳稅。

蔡政府最近排山倒海地推出了各式補貼救濟，看似體貼，其實是在剝奪年輕人納稅的能力。