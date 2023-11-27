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聯合報社論／政黨輪替不放棄，只是任務更艱鉅

聯合報／ 聯合報社論
新北市板橋區路旁的「侯柯看板」隨著藍白合破局而塗改，目前看板中趙少康僅勾勒出線條，但還能看到原本「柯文哲」字樣。記者曾原信／攝影
新北市板橋區路旁的「侯柯看板」隨著藍白合破局而塗改，目前看板中趙少康僅勾勒出線條，但還能看到原本「柯文哲」字樣。記者曾原信／攝影

藍白合破局後，總統選戰形成三足鼎立之局。雖然對六成期盼政黨輪替的主流選民來說，藍白不合，殊為遺憾，然這也意謂總統、立委選戰已進入全新階段。要繼續推動政黨輪替，捍衛民主憲政，維護台海和平，藍白任務更形艱鉅，兩黨該競爭的地方競爭，但可合作的地方仍應合作。

近八年的諸多政治與政策亂象，皆因民進黨取得總統勝選、立法院絕對多數後，一黨獨大下的恣意妄為。在野黨就算有心監督，在席次不足情況下，也只能徒呼負負。更何況，上屆立委選舉結果，作為最大在野黨的國民黨，不僅席次輸人，戰力也顯不足。民眾黨、時代力量則在缺乏在野合作共識下，對於執政黨的制衡，明顯備多力分。

然而明年大選，不論總統選舉結果如何，立委選舉很有機會創造國會新局，從而改變台灣未來政治面貌。國民黨區域立委選情較上屆略為樂觀，不分區名單也較上一屆理想；民眾黨以新興第三勢力之姿崛起，初估亦可望斬獲較上次更多席次。保守估計，「三黨不過半」應可預期。

因此，雖然總統選舉，國民黨、民眾黨各走自己的路，但兩黨必須認清，最大的對手不是白或藍，而是民進黨以及結合黨政資源的「綠色國家機器」。如果藍白彼此把對方當成主要對手廝殺，只會徒耗戰力，讓民進黨漁翁得利。

當然，從各政黨的基本盤看，選舉結果不容樂觀，民進黨挾龐大資源，國會「第一大黨」地位不易動搖；但選戰過程千變萬化，任何情況都不是「絕對不可能發生」。尤其各方對民進黨的揭弊行動仍在持續中，而賴清德的支持度也無法提升甚至微幅下降。立委選情，綠營走低、非綠走高，應非不可能任務。

客觀來看，政黨輪替仍可能在三種情境下達成：一是壓低賴蕭配得票率，讓侯康配或柯盈配勝出；只是在現有選民結構下，要打破綠藍白的天花板和地板還有很大努力空間。二是集中非綠選票，也就是產生棄保效應，選票集中侯康配或柯盈配；不過藍白基本盤選票很難徹底轉移，只能寄望精準操盤與明智選民。三是賴蕭配勉強獲勝，立委卻慘敗，且國民黨席次過半，或藍白聯合過半，民進黨被迫釋出組閣權；但閣揆任命無須立院同意，民進黨不會放棄，然在野陣營仍有較大能量制止獨裁濫權。

無論上述三種情境是否可能，可斷言都不會在藍白自相殘殺下發生。一旦藍白惡性競爭，就只會令民眾感到厭惡。如此，不僅侯康配、柯盈配都只是「爭第二」，立委選情亦將受累，無助於促成政黨輪替，並且限縮選後合作機會。

藍白合破局，柯文哲仍期望立委選舉和立院正副院長選舉合作；但侯友宜質疑藍白合作六點協議，可以說這一點不要、其他的要嗎？國民黨中央則嚴禁柯盈與民眾黨不分區幫藍營小雞站台，但區域立委等部分仍可合作。由於總統選舉和不分區變成競爭關係，國民黨畫禁區可以理解，而柯文哲觸角被斷走不出去，也是必付的代價。但令人憂心的是，選舉過程擦槍走火機會很多，攻防之間難免會有齟齬。加上藍白合談判期間，雙方累積不少負面情緒，這些都可能在選戰過程中爆發。因此，兩黨應該自我節制，禁絕「藍白鬥」。唯有如此，政黨輪替的目標才有可能達成，未來也才有合作空間。

如果藍白能夠分進合擊，將反綠的餅做大，不僅兩黨聯手在國會席次過半可期，翻轉賴蕭配領先格局，也非不可能。藍白總統合作破局後，兩黨任務更艱鉅，需要付出更多努力與合作。

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