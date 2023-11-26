聯合報黑白集／好康、柯贏與美德的真相

藍白綠侯康配、柯盈配和賴蕭配成形，三位副手人選被端上檯面。藍白各取「好康」和「柯贏」諧音，求其順口易記好兆頭；綠營也有網民重組賴蕭名字喊出「美德」口號，喧賓奪主無妨，選票入匭最重要。不過，選民對各陣營副手人選的互補想望與政治真實之間，恐怕仍有差距。

藍白合破局，三娘教子有成，柯媽卻被一千五百萬元的總統參選保證金嚇傻結巴。如今新光大公主入列，柯媽可以放心了。不過，大公主穿名服提名包質詢貧富差距的經典鏡頭，許多人印象深刻；柯盈互補，選票還是要柯P自己拚。

侯友宜苦等到最後，才仁至義盡公布侯康配。藍營欣喜戰鬥藍歸隊，本土藍攜手戰鬥藍走自己的路，但怎麼吸引年輕選票依舊頭痛。不過，前年趙少康集結戰鬥藍，展現了跨世代能量，接著就看侯康配如何分進合擊，搶攻中間票了。

綠營學者也臚列賴蕭配十大互補優勢，從性別、專業、派系到身世，儼然天作。然而，最補的恐怕還是「獨上加獨」。雖然蕭美琴有助於抵擋「疑賴論」，但兩人的「共同價值」相加相乘，還要選民信賴習近平的不攻台承諾嗎？

說穿了，打選戰找副手就是為了搶票或固票；至於是否有利未來國政運作，這想望與真實之間的差距，就不能只看各陣營的表相宣傳了。