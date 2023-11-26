聯合報社論／習否認攻台時間表，獨上加獨安心了？

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平十五日在舊金山舉行拜習高峰會，談到台灣問題時，習近平否認有外傳的二○二七年或二○三五年對台動武計畫，仍重申和平統一，可是也不排除使用武力；拜登除了強調台海的安全與穩定之外，還要求習近平尊重台灣即將舉行的總統選舉。

對美國來說，這次高峰會最大的成就是恢復軍事溝通機制，包括中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。事實上，拜登啟程赴舊金山前，被問及如何衡量拜習會是否成功時就表示，目標是恢復美中正常的對話溝通，在危機發生時可以拿起電話就打通，確保軍方接觸暢通無虞。換言之，中美兩國都認識到，除了對抗，還必須有溝通與合作，因此雙方排除萬難舉行這場高峰會，並至少確認了未來有事就可熱線溝通。

不過，美中築護欄，拜習會效應卻波及台灣的總統選舉。台灣這次大選，始終籠罩在台海戰爭陰影之下。民進黨總統參選人賴清德自稱「務實的台獨工作者」，大陸已經點名批判；賴的副手蕭美琴也早被列為「台獨頑固分子」，中共批評賴蕭配是「獨上加獨」。台灣民眾擔心，一旦賴蕭配勝選，大陸將對台動武。

事實上，這也是反對陣營一致攻擊的焦點，無論是國民黨總統參選人侯友宜的「票投民進黨，全民上戰場」，或是民眾黨總統參選人柯文哲宣稱的「二○二四選舉面臨戰爭危機，選錯人台灣就毀了」，都在強調明年大選是和平與戰爭的選擇。

可是習近平否認有外傳的對台動武時間表，這讓賴清德陣營亦喜亦憂。喜的是，藍白兩黨不能再將選舉與戰爭連結；賴清德說，習近平直接打臉國民黨，否認武力攻台計畫，揭穿藍營所說「票投民進黨，青年上戰場」、「二○二四年大選是戰爭與和平的選擇」等謊言。但賴營喜中有憂，從二○一六年以來民進黨一向慣用的「抗中保台」策略因此失靈，團結綠營最重要的「外患」因素就此消失，綠營不再能操弄反中牌與抹紅牌，也難以指責島內代理人裡應外合。

既然習近平說沒有攻台時間表，賴清德改口要大家信賴習近平，並且更用力宣傳賴當總統，戰爭風險最低；蕭美琴也說，希望習近平的論述是真心誠意的，期待兩岸對話，戰爭不是選項。不過，真實世界裡，台海戰爭的陰影並沒有消失。美中雖然恢復軍事溝通機制，但僅止於擦槍走火的意外，而習近平也沒有承諾對台獨放棄武力。習近平自揭沒有攻台時間表，是要美國「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。反而賴營宣稱未來在賴清德任內都不太可能發生戰爭了，才是欺騙社會大眾，因為戰爭風險依然存在，而且與美中對賴清德的擔憂是分不開的。

拜習會前，大陸就向美國表達對台灣大選後台獨冒進變局的憂心，並表明任何問題都可以談，但是美國必須要對一中政策進一步表態。這就是我們看到美國在台協會主席羅森柏格日前來台，公開表示美國不支持台獨，而拜習會前白宮也強調不支持台獨的原因。白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯又在拜習會後表示，拜登非常清楚地對習近平表達維護台海和平的決心，並警告北京不要介入台灣選舉，應尊重勝選者，並準備和勝選的一方合作。

美國或大陸都試圖介選，但都只能被動接受台灣的民主選舉結果。身為選舉主角的台灣選民，我們應該要有自己的判斷，做出選擇，避開仍然籠罩台海的戰爭風險。