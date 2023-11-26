經濟日報社論／台美貿易倡議趕進度 打開國際通路

美國在APEC峰會期間宣布「印太架構協議」（IPEF）已經有重大進展，目前已經完成了供應鏈、反貪腐和氣候轉型的協商，美國希望未來儘快完成貿易有關的協商，達成IPEF的整體內容。相較之下，我國與美國協商中的「21世紀台美貿易倡議」，在6月初簽署第一階段協議後，就一直沒有實質進展，現在看到IPEF已經有顯著成果，我們政府應該要加緊腳步，儘速完成台美貿易倡議的全部內容。

過去幾年，中國大陸快速擴張在亞太地區的政經影響力，而美國又退出CPTPP，為了圍堵中國經貿勢力過於擴張，美國在2022年5月推動IPEF，共有13個國家加入。一方面可以增加美國在這些區域的影響力，一方面也可以圍堵中國大陸勢力的擴張。台灣位處於東亞經濟地理中心，與國際上的貿易往來密切，當然不應該被忽視。但是，受到中國大陸的影響，台灣不但無法加入CPTPP與RCEP，也不容易與其他個別國家洽簽自由貿易協議（FTA）。

為了協助台灣避免被排除在國際經貿環境之外，美國決定單獨與台灣討論增加彼此的經貿關係，於是在去年6月，啟動與台灣洽商「21世紀台美貿易倡議」。由於現階段美國沒有意願與其他國家洽簽任何形式的FTA，因此與台灣洽談的貿易倡議，基本上就是一種架構協議，主要討論國內開放、法規修改等，並不包括各種商品降稅的問題。也就是說，不論是IPEF或是台美貿易倡議基本上都沒有討論任何商品降稅的內容。

同時，由於台灣經濟開放的程度遠高於IPEF中的大多數國家，因此美國在推動台美貿易倡議時，其內容就比IPEF多很多，包括貿易便捷化等12項議題。也就是說，台美貿易倡議是一個比IPEF標準更高的貿易協議。由於項目較多，協商過程自然會比較困難；但只要台灣與美國能夠完成協商，顯示開放的決心，未來我們要加入IPEF，或是與其他國家個別簽署時，會變得比較容易。

但是當協議內容牽涉內容愈多，協商的過程就會愈為困難。現在我們看到美國宣布IPEF的協商已有進展，我們想要問的是，13成員國的IPEF都快要完成協商，台美貿易倡議為什麼沒有實質進展？雖然，我們主事的官員樂觀認為現階段IPEF不會實質影響台灣，但是我們質疑的是，如果真的是這樣，為什麼我們想要積極的加入IPEF？或者是說，IPEF與台美貿易倡議內容都比較像是架構性的東西，而不是討論實質降稅的問題，所以是否參加IPEF對台灣的影響不大？

我們要特別提醒：第一，雖然台美貿易倡議主要與一些自由化的規定有關，而沒有實質降稅的內容，但是這些自由化的規定如果可以順利完成，也可以減少許多貿易上的障礙，對於會員國之間的貿易也會有相當程度的幫助，台灣仍然應該積極爭取，不論是與美國的關係，或是加入IPEF，都很重要。第二，國際貿易一直是帶動台灣經濟成長的引擎，實質降稅對於台灣的出口會有更直接幫助。所以台灣仍然應該爭取與美國或日本等國洽簽FTA，或是積極申請加入CPTPP或是RCEP，擴大台灣的出口。

最後，雖然IPEF是美國在主導，但是台灣能否加入，不但需要美國同意，也必須經過其他12個會員國的同意，而其中自然難以避免中國因素的再度出現。我們認為即使是美國，也必須考慮中國大陸可能的反應，否則美國就不需要把台灣排除在IPEF外面。如何改善兩岸關係，讓我們在參與國際組織上，少受干擾，也是政府責無旁貸。