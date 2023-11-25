經濟日報社論／電動車群雄競逐 台灣如何勝出？

近年來，鋰電池電動車輛受到世人矚目，不論是電動轎車、電動巴士、電動超跑，推陳出新，讓人目不暇給。眾所周知，特斯拉是鋰電池純電動車的先驅，初期占據了八成以上的市場。最近兩年受到比亞迪等低價競爭威脅，特斯拉開始推出Model Y系列平價車款。

不過，近年來最受到媒體與車迷注目的是：特斯拉在2019年亮相的防彈皮卡（Cybertruck）。這款連衝鋒槍都射不穿的皮卡受到熱烈歡迎，訂單累積到150萬，但是四年過去了，特斯拉迄今未能解決生產問題，車迷們仍在癡癡地等待。

特斯拉受到的挫折不僅於此，傳聞通用汽車將買斷特斯拉藉以生產Model Y一體鑄造技術供應商TEI，阻止特斯拉以低成本造車壟斷市場。

最近另外一則受到消費者關注的是：美國聯邦航空總署（FAA）批准了由加州新創公司Alef Aeronautics開發的Model A陸空兩用空中計程車，這個車款在空中時速可達320km／h，由紐約曼哈頓到甘迺迪機場只需七分鐘，該公司表示，Model A空中計程車將於2025年商用上市。

不容小覷的是來自中國的比亞迪，其所推出的夢幻車款，今年在慕尼黑及東京車展大放異彩，受到國際消費者的好評。比亞迪採用的是車海戰術，從20萬到100萬人民幣車型都有，根據市場調查公司估計，比亞迪電動車銷售數量可望超越特斯拉，成為世界最大鋰電池純電動車的新霸主。

比亞迪平價電動車問世，對於汽車發源地的歐洲，造成極大之威脅。歐盟執委會日前宣布，將調查比亞迪是否接受政府補貼，如果調查屬實，將課以高額進口關稅。

繼比亞迪之後，中國手機品牌商小米幾周前宣布，小米電動車將於明年上市。總裁雷軍創業時曾經說過：「當颱風來時，豬都可以飛上天。」除了比亞迪、小米，中國進軍鋰電池純電動車市場的玩家，還有蔚來、理想、小鵬等，在眾星拱月的情勢下，中國新能源車的產業供應鏈已經漸趨完整。

在美國，除了傳統車廠福特、通用力拚特斯拉之外，製造運動型多用途車、皮卡及貨車的Rivian，是由亞馬遜等投資，其所生產的貨車亦提供給亞馬遜車隊使用。由兩位美籍華人創建，股東包括沙烏地阿拉伯公共基金，專攻高階電動車市場的Lucid Motors等，也是躍躍欲試的品牌廠商。

甚至市場傳言，不是汽車廠牌的蘋果、谷歌、亞馬遜，都將於近期切入電動車市場。

當然，世界知名傳統車廠：豐田、福斯、賓士、BMW、奧迪、韓國現代汽車等，也都積極進軍此一市場，先後推出各式各樣的純電動車／油電混合車，以防止新創電動車廠侵蝕國際巨大市場。

其實，傳統車廠與新創電動車廠各有優勢與短處。傳統車廠了解許多造車工藝，並且擁有全面鋪蓋的零組件供應鏈、銷售與維修據點，一旦研發製造出新型電動車，上市迅速。新創車廠則可擺脫車款設計慣性，推出令人驚豔的全新體驗，但缺點是布建據點需要大量資源，除非銷售數量達到經濟規模，否則很難獲利。

發展電動車事業的重要關鍵包括：電池品質與穩定度、一體鑄造大量降低成本、大範圍布建銷售通路與建構完整的生產供應鏈等。

看到世界鋰電池電動車的百花齊放，我們一則以喜，一則以憂。喜的是繼PC、伺服器、手機之後，一個龐大的市場即將興起。憂的是電動車市場已有太多的廠商進入，早期的高報酬藍海已變成紅海，台灣企業面對的競爭不言可喻。

針對這個激烈競爭的鋰電動車市場，台灣有三項選擇：一是迅速卡占關鍵零組件角色（電池管理系統、駕駛輔助系統、印刷電路板、車用晶片等）、次為爭取為蘋果、谷歌等品牌代工生產，最後是採取跳蛙策略直接研發氫能源電動車，爭取2035年後的長期市場。