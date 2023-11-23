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聯合報黑白集／盧秀燕真大器！

聯合報／ 黑白集
民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如（前右）日前由國民黨主席朱立倫（後左二）、台中市長盧秀燕（後左三）等人陪同，與國民黨立委參選人聯合登記。圖／聯合報系資料照片
民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如（前右）日前由國民黨主席朱立倫（後左二）、台中市長盧秀燕（後左三）等人陪同，與國民黨立委參選人聯合登記。圖／聯合報系資料照片

藍白合瀕於破局邊緣時，台中市長盧秀燕一馬當先，示範了兩黨應怎麼「合」。廿一日那天她特別請假，和朱立倫共同陪九名藍白立委候選人前往登記；其中一人，是民眾黨的蔡壁如。這個「八加一」的陣仗，展現了盧秀燕「藍營一姊」及「最強母雞」的風範。她說，「我們合作，目的是為了讓台中更好。」

國民黨在台中第一選區未提名自己人選，決定禮讓蔡壁如，並將這個選區當成「藍白合示範區」。一個月前，蔡壁如就在選區掛起多面和盧秀燕同框的共同看板，看板顏色是民眾黨識別色天青色，要挑戰對手現任立院副院長蔡其昌。蔡壁如有溫度地說，她要和盧市長「一起顧好海線居民的健康」。

盧秀燕除釋出藍白合善意，更重要的是，她也把大選焦點拉回立委選舉。藍白兩黨在總統合作競選上虛耗了太多精力，弄得支持者筋疲力竭，卻忘了立委戰場關係未來政局至鉅。無論藍白合不合，在野黨都要阻止民進黨國會再過半，以免重蹈蔡政府「完全執政、完全專斷、完全墮落」的覆轍。

保持一點距離，即能擁有較佳視野，以更寬闊的態度看待事物，盧秀燕正是如此。年初被「勸進」時，她當即表示無意選總統、也無意當副手，只想搞好台中市政，把空間讓給別人。無欲則剛，她大器示範，留下漂亮身影。

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