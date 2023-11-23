聯合報社論／侯柯郭錯過這班列車，都不會再有下次

選舉登記倒數，一再錯過的藍白合再度碰壁。侯友宜前一日提議和柯文哲「共同重新檢視九份民調」，昨天遭柯營拒絕，理由是重新檢視「結果不會不同」。當民調誤差被改造成「讓六趴」的台詞，基本已脫離科學和誠信的軌道，繼續在這個點上爭執，難有突破。要打破僵局，須有更弘大的發想及誘因，更不能只由左右手代理。

明天就是大選登記截止的最後期限，換言之，如果藍白兩黨心裡還想著「合作」這件事，今晚之前全都得拍板定案，全都得起手無回。過了這個時間，列車就真的開走了，不會再等任何人。那些惺惺作態的、滿口大話的、幽幽怨怨的、志得意滿的演出，全都得戛然落幕，沒有人會有興趣再看。無論誰自認在這次演出中賺進了多少聲量，一旦無法兌現為選票，到了明年一月十三日投票後，就會全部歸零，還得承受選民的譏嘲辱罵。

這次選舉，最難熬的其實不是候選人，而是廣大的非綠選民。從國民黨的初選開始，侯友宜與郭台銘的民調對比非僅未解決爭議，郭台銘兀自走自己的路，反而造成藍營基層動搖。而所謂的藍白合，則在雙方的神經戰中始終徒勞，藍營認為柯文哲一再玩弄國民黨，白營則認為藍軍「逼婚」強求柯文哲。台灣的政治人物，往往自大多過謙卑，更糟的是缺乏調和鼎鼐的能力，隨便改變心意也不在乎誠信，這次大選一目了然。

最令人瞠目結舌的是，柯、郭、侯都堅持要「當正的」，彷彿他們人生「有一個總統夢」，選民和政黨就有義務幫他們完成，這是什麼民主素養？以郭台銘為例，他在初選後若願意轉身變成一個「造王者」（king maker），他不僅能獲得極佳評價，也能繼續享有政治影響力。遺憾的是，他一再錯過自己的下台階，也留下「輸不起」、「有錢就能任性」的批評，甚至還有廿多件連署賄選案將讓親信受累。

柯文哲的總統夢值得尊重，但不斷由其家人及親信複誦，所折射出來的「家天下」印象，已到了顯不相稱及刺眼的地步。柯文哲應該知道，一個不能分清公私的領導人對國家是危險的；他卻一再縱容近身人士放話，從未試圖節制他們。尤其，他口口聲聲為國為民，但當整個大局需要他委屈一下時，他卻橫眉豎目寸步不讓，不惜反悔食言也要強爭到底。柯文哲把自己看得那麼高大，這也會讓人民害怕吧！

侯友宜的民調先前落後柯文哲，但近期有韓國瑜等人的加持，雙方已在伯仲之間。要柯文哲在誤差範圍內「讓分」，原本是計入「政黨實力」因素，但被柯營說成「讓六趴」，便顯得有些不夠真本事。也因此，他必須在最後關頭奮力一搏。在關鍵的最後一夜，如果他能拿出統合在野的智慧和能力，邀請柯文哲和郭台銘一同搭上「藍白合作」的大列車，那麼藍白合不僅能夠成局，甚至聲勢會比預期還要壯大。

目前看來，郭台銘未向民眾黨提出不分區人選，他已無可能加入柯營。若推賴佩霞和柯文哲搭檔，並非太亮麗的招牌，柯營也恐怕食之無味。可見，國民黨此際若和郭台銘接觸，承諾他一個光榮的角色，應該可以得到他善意的回應。畢竟，郭董說過，他繼續參選的目的就是為了促成藍白合。如果藍營先一步得到郭台銘首肯，頻頻希望借力於他的柯文哲，也只能同意加入這個更有勝算的在野組合。如此，藍白合的大旗高懸，選民期待的政黨輪替便可望水到渠成。

這是難得的政治機遇，侯柯郭若錯過這班列車，都不會再有下次了。