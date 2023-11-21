聯合報黑白集／如果劉備退出赤壁

由於對民調誤差值見解不一，藍白合作再度瀕破局。柯文哲說，會「用總統候選人身分選到底」；侯友宜則回應尊重，「走我們自己的路」。看來，藍白共推正副總統候選人可能停在最後一步。

數日前，朱立倫、柯文哲和侯友宜才在馬英九見證下，簽下「以社會各界民調」共推候選人的協議；未料三天後，就風雲變色。雙方明明說好「誤差範圍內侯柯配得一點」，到了計算時，民眾黨卻不承認學理的「誤差範圍」。這已不是歹戲拖棚，而是「撕毀協議」了。

藍白合初衷，是為共同對抗專斷的民進黨，促成政黨輪替。在野力量集中都未必能勝，一旦分散，勢必敗多勝少。柯文哲臨陣變卦，恐又是身旁「主戰派」之功。但這些主戰派大將只想到「藍白合」會讓國民黨得利，就沒想到如果不合，民眾黨會泡沫化嗎？

想像一下：奠定三國格局的赤壁之戰，劉備與孫權談好「共同抗曹」後，如果卻因某些個人理由決定退出此戰，結果將是如何？當然是孫、劉被關進「金絲鳥籠」，兩家勢力被剿滅，曹操則提早一統天下。

比柯文哲幸運的是，劉備身邊沒有「反對與孫權聯合」的主戰派，雙方也都沒有「視協議為草芥」的無恥之徒。但一如「孫劉聯盟」如果破裂，最高興的會是曹操；藍白合破局，最高興的當然是民進黨了。