聯合報社論／卡住藍白合，就是為民進黨威權追殺助勢

為了民調誤差範圍認知的差異，藍白合卡關，在總統大選登記前更是壓力倍增。民眾黨不願為學者共識背書，立馬在藍白支持者中引發強烈反彈情緒，不乏惡言相向。綠營則是喜出望外，蔡英文總統立馬攻擊這是「藍白分」，民進黨總統參選人賴清德更當場大笑：「有公布沒結果，哈哈哈！」

民眾黨總統參選人柯文哲強調只相信科學，卻打破所有教授與教科書對誤差範圍的科學定義，堅持以「柯學」取代科學。藍白合的戲劇性轉折，讓雙方支持者如洗三溫暖，失望、興奮、挫折，焦慮不已。其實柯文哲對國民黨的酸言惡語從來沒少過，因此在和學生座談時遭到質疑，柯文哲承認「討厭國民黨，但更痛恨民進黨」。不過，當馬英九基金會執行長蕭旭岑問柯是不是要破局時，柯文哲又說：「如果破局，中華民國就完蛋」，希望給他一點時間爭取協商。

對！如果破局，中華民國就完蛋！藍白合成局不易，破局不難，誰也無法承受破局結果。就如同柯文哲所說，藍白合是為了回應多數民意的期待，要以政黨輪替為目標。換句話說，這場選舉也是一場主流民意之爭，當多數民意期待下架民進黨，如果因為位子喬不定而輕易「翻桌」，如何能夠說服中間選民，藍白合能凝聚國內共識團結對外？當下的歧見都無能化解，談什麼聯合政府能夠創造新的領導與國家未來？

總統大選還沒正式起跑，如果在登記時就已是「三家分晉」而藍白必敗的格局，就等於剝奪了選民改變的機會，讓政局繼續沉淪，這不光是拉下國民黨的問題，民眾黨也將付出難以評估的代價，對未來發展更不利，因此柯文哲不願輕言破局。在「可能勝」與「必然敗」的選擇之間，高智商的柯文哲，不會不知道應該怎麼下這棋局。

現實的處境是，民眾黨連要上電視廣告都被封殺；因為藍白合議題發酵，以及曾考慮將陸配徐春鶯納入不分區，柯文哲和民眾黨遭受到全面攻擊抺紅。柯文哲很清楚類似的攻擊不只會在選舉中出現，也會在選後遭到追殺清算。如果在野不整合，民眾黨甘願面對「人為刀俎，我為魚肉」的命運嗎？套用柯文哲的話，要讓台灣繼續被「肅殺對立」的民進黨統治嗎？要讓人民為台海緊張情勢擔心受怕撐多久？

在野陣營沒政策助選、沒預算奧援，不僅要對抗黨政軍一把抓的民進黨，還要受到以「抓匪諜」、「反假訊息」、「反賄選」為名的司法圍堵。尤其綠媒環伺，對民選獨裁助威助勢，對民主自由打壓破壞。在野陣營若不能合力扭轉這樣惡劣的政治環境，就是失職，這豈是高呼改變台灣政治文化的柯文哲想見到的？

在藍白合協商中，討論最多的是如何決定誰正誰副，談得最少的卻是如何協力爭取中間選民支持。除了綠營見縫插針外，「非柯不投」、「非侯不投」的死忠支持者彼此責難，也增加雙方合作的難度。藍白領導者若認為雙方合作對國家、人民有利，不僅要說服支持者力挺，更要爭取中間選民的認同。藍白合絕不只是誰正誰副的問題，而是國家關鍵路線的抉擇，兩黨若不能讓民眾感受到改變的熱情與動力，就很難驅動他們的支持。

藍白合其實是兩黨向選民抛出的承諾，願意共同承擔國家責任，也願意透過實際行動改變政治文化，維護民主，讓台灣重回正軌。兩黨都應全力守護最後的機會之苗，成敗一念間，答案不僅在柯侯心中，更在兩黨支持者手裡，不要輕易放棄這個可以改變彼此命運的機會。