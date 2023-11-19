經濟日報社論／拜習會相互取暖 穩定美中關係

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平在睽違一年之後，15日兩人在亞太經合會（APEC）舊金山峰會上做了長達四小時的「面對面」會談。基於雙方在核心議題上並無協議，接下來是否還有後續作為仍有待觀察；而且雙方之間激烈的競爭、甚至敵對關係，在可預見的未來仍將糾結難解，因此這次峰會的主要目的，在於儘可能防止美中關係持續快速惡化；尤其是雙方能恢復軍事溝通管道，將有助於防止彼此誤解而可能引發的危險。簡言之，就是「穩定壓倒一切」；絕對穩定雖難以實現，能夠做到相對穩定就是一大進步。

就習近平的處境而言，大陸經濟復甦力道依然軟弱。10月最新數據顯示，各個經濟部門的表現持續分歧。零售銷售比去年同期增加7.6%，工業生產增加4.6%，都優於預估，使經濟情勢改善的希望增濃；但1至10月固定資產投資僅增加2.9%，低於預期，且消費者物價又重回下降軌道；住宅銷售量比去年同期減少7.8%，減幅進一步擴大，凡此皆顯示國內需求力道仍然不足，出口也因為國際景氣疲軟及美國「友岸」政策而持續萎縮。因此習近平必須設法拖慢美中關係惡化的速度，以爭取時間來文火慢燉，使消費及投資緩步增溫。

反觀拜登，目前最嚴峻的挑戰，在於國內民調支持度欲振乏力，甚至不如川普。紐約時報的最新民調發現，選民在經濟議題上川普的支持度為59%，拜登僅37%；且選民不分性別、年齡、教育程度或所得水準，川普在經濟方面的支持度都高於拜登。在六個兵家必爭之地，也就是所謂的「搖擺州」之中，川普在五州的支持度領先拜登，而在2020年的選戰中拜登在這六個州都勝出。CBS電視台民調也顯示川普的支持度領先拜登，且選民認為如果川普勝選，他們的財務情況將比現在好。以巴戰爭尤其令民主黨內部出現分裂，一些民主黨年輕及有色人種選民不滿拜登作為，要求拜登設法立即終結以巴戰爭。

從目前的經濟數據來看，拜登的表現的確可圈可點。整體消費者物價年升率從去年6月時的9.1%頂峰，降到現在只剩下3.2%；失業率僅3.9%，與歷史低點相去不遠，很可能締造「軟著陸」佳績。而且從他2021年初主政兩年多以來，國內生產毛額已擴張10%。不僅經濟成長穩贏其他已開發國家，且通膨率也比其他先進國家下降更快。

但儘管數據好看，大部分美國民眾對經濟的認知來自於本身的經驗。過去兩年來牛排的價格從每磅8美元上漲到接近10美元，而日用雜貨、機票、房租都上漲。拜登政府為通膨持續下降喝采，但民眾的感受卻是物價還在持續上漲，這種認知差距難以在短期間扭轉。而且房貸利率飆升，已成為民眾難以承受之重，更使剛成年者難以購買自己的第一棟住房，這種深深的挫折感也反映在拜登的民調支持度上。

即便是拜登最引以自豪的外交領域，雖然他在國際舞台上大展縱橫捭闔之能，但迄今未能解決實際的地緣衝突，甚至還升高。俄烏戰爭已持續20個月，美國援烏支出不斷增加；現在又爆發以巴戰爭，一旦戰局擴大，又將引發油價上漲。假設台海情勢再度吃緊，美國政府將因為歐洲、中東及亞太同時爆發地緣衝突而疲於奔命，拜登的主政能力更將大受美國民眾質疑，明年競選連任之路將益發顛簸難行，因此拜登此刻必須防止美中關係加速惡化。

因此促成這次「拜習會」動機，在於相互取暖。兩人彼此間都各有所需，各有所求。拜登可以表示會談「是我曾有過最具建設性且正向性的對話」，習近平也說「沒有攻台計畫」。雙方所要爭取的都是時間，寄望未來一年內本國的經濟情況能夠改善。對美中關係不求回升，只要緩解就好。