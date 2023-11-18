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聯合報黑白集／AIT叩問柯文哲

聯合報／ 聯合報黑白集
民眾黨總統參選人柯文哲在電視節目專訪錄影中透露，他曾接到美國在台協會（AIT）的電話，要他們去「解釋一下，藍白合有沒有中國介入」。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲在電視節目專訪錄影中透露，他曾接到美國在台協會（AIT）的電話，要他們去「解釋一下，藍白合有沒有中國介入」。 記者潘俊宏／攝影

藍白簽字合作後，民眾黨內傳出一些奇奇怪怪的事，包括黃珊珊和陳智菡想跳船云云，但隨即遭到否認。其中最離奇的一件，是柯文哲聲稱接到美國在台協會（AIT）電話，「叫我們去解釋一下，藍白合有沒有中國介入」。但AIT旋即聲明，美國在台灣大選中「不會選邊站」。

此事有兩種可能：一、AIT來電邀柯文哲會面，想了解藍白合成局經過；至於「有沒有中國介入」，是柯文哲自己加上去的。二、「中國介入」是AIT聯絡官自己亂扯，孫曉雅必須查一下此人是否「假傳聖旨」。

這兩天，民進黨全軍出動把藍白合打成「中共介選」，顯示綠營認為情勢的發展對賴清德不利。但是，如果「中共介選」絕不容許，那麼「美國介選」難道可以堂皇為之？正因如此，AIT才會迅即澄清立場，否則，介入他國選舉的汙名臭不可當。

進一步看，AIT來電邀柯文哲前往一晤，可能是美方對他較不熟悉，希望彼此有更多了解。但換到柯文哲的嘴裡，卻變成「命令式」，說成「叫我們去解釋一下」。這點，是柯文哲自我矮化，把一項外交邀約說成是美方要求他「交代」呢？或是美方官員真的擺出頤指氣使的「召喚」姿態，才讓柯文哲有「公婆太多」的「小國」之嘆？

話說回來，綠營正亂拋中共介選，白營立馬回以美國介選，似乎正好扯平！

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