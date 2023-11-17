聯合報社論／魚塭到酒家：賴清德看不見新潮流的墮落？

短短不到一個月的時間，民進黨從趙天麟、鄭文燦、梁文傑到林正鴻、張志豪，一路爛桃花事件頻傳。這些人包括立委、政務官和賴清德輔選大將，除了趙天麟和張志豪，皆為新潮流。新系近年能量驚人，南部魚塭裡的光電板、全台爆倉的巴西蛋，民怨沸騰處皆可見新潮流穿梭的身影。去年大選，幾張夜宴圖見證英系金權政治的腐靡；今年大選，從魚塭、招待所到酒家的新潮流群像，則顯示一個金權怪獸正在竊取台灣的民主和公義。

賴清德任命的組織部主任林正鴻被爆屢上酒家，有時甚至穿著黨服，發言人張志豪也被爆出入酒店。賴清德第一時間便讓林正鴻辭職作為切割，卻無法解釋何以其親信黨工和大弟子陳宗彥都是常態性「戰酒家」。更讓外界質疑的是，賴清德對黨工開刀，卻對新系同志鄭文燦與梁文傑進出可疑場所無動於衷。如果官員出軌可以成為執政日常，如果招待所的政商酬酢比國會詢答重要，人民要如何相信政府？

輔選大將上酒家，政務官跑招待所，賴清德卻還能自稱「繼承陳定南精神」。陳定南的查賄選標準是卅元，而鄭文燦進出博弈業者的八八會館、接受詐團邀宴，不避諱吃人嘴軟。梁文傑更是慣犯，擔任議員時在會期間四赴澳門，其中一次被司法認證接受賭場招待。如今出任陸委會副主委，則以友人聚會名義進出招待所，並在公開場合吸食涉及走私的加熱菸。請賴清德捫心自問：若陳定南擔任黨主席，會為了選總統而默許競選團隊踐踏官箴吏治嗎？

新潮流是民進黨最大派系，一直是綠營人才庫。十幾年前，因紀律嚴謹被視為民進黨的「防腐劑」，十一寇即以新潮流為主。但蔡英文上台後，新系搶下十席正副首長職位，並取得中油、台水、中央存保等十多個公營事業董座，多位大老乾脆棄政從商。新潮流地下執政的轉捩點，始於林全內閣被綠營轟下台之際；賴清德北上組閣，陳菊隨後接掌總統府秘書長，新系開始大幅掌握黨政大權和國家資源。

蔡總統為坐穩大位，不斷與新潮流分享權力，新系甚至把手伸入柯文哲市府塞人，包括搶北農菜攤。當年蔡總統連任遭賴清德挑戰，新系一手幫蔡英文抗賴，另一手與蘇貞昌合作，將五大公股行庫董座換成新系人馬。蔡總統連任成功，新系也將野心從黨政要職擴展到特許事業的經營。

最典型的例子，就是賴勁麟為雲豹能源拓展出十八家子公司，全台插旗。此外，農委會委託畜產會與超思簽約，護航業者做起進口蛋的生意。表面上，雲豹僅捐助新系數百萬元獻金，超思賺取四千萬元服務費，但新系成員是否介入光電饋線鋪設、承租國有地及購買進口蛋，藉機從國庫斂財，都因司法不作為而使弊端真相難明。

新潮流擅長選舉，大老邱義仁曾為陳水扁、蔡英文操盤，這回又為賴清德重出江湖，讓資深綠營人士如魏耀乾、施正鋒等人疑慮，憂心「影武者」將進化成「台灣哥吉拉」，淪為幫派治國。深受新系打壓的民眾黨主席柯文哲，也以「新潮流不倒，台灣不會好」號召政黨再輪替，他對新系的厭憎溢於言表。

新潮流原被稱為民進黨的「防腐劑」，以紀律見長；如今，卻變成權、錢兩手抓的影武者兼政商掛鉤者，令人唏噓。但賴清德對這些沉淪現象不以為意，對「金粉政治」不加追究，令人遺憾。民進黨若從「一黨獨大」演化為「一系獨大」，藍白合若不能締造政黨輪替，接下來就只能面對「新潮流獨裁」了！