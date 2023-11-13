經濟日報社論／大陸邁向金融強國的機會與挑戰

中國大陸面臨地緣政治衝突不斷、美對中貿易去風險、房地產市場低迷，再加上地方政府債務沉重下，10月底召開「中央金融工作會議」，重新定位金融在中國經濟扮演的角色。在此會議前一周，習近平主席創十年執政首例，特別巡視中國人民銀行，凸顯對中國經濟情勢關切，鋪陳這次金融會議的重要性。

中國經濟快速崛起，金融對產業的貢獻日益增長。據統計，2021年金融業占大陸GDP比重達8%，符合大陸過去設定的「金融大國」目標。不過，大陸經濟內需過度偏重房地產開發，卻帶來負面影響。新冠疫情戳破房地產泡沫，恆大、碧桂園與中融信託等公司財務危機引發連鎖效應，壓縮經濟成長空間。

IMF最近調升大陸明年經濟成長率至4.6%，仍明顯低於今年的5.4%，而標普（S&P）全球評級甚至預測，房地產市場不振有可能拖累經濟成長至2.9%。至於與房地產開發高度連動，約92兆人民幣規模的地方政府融資平台，能否度過周轉危機，也成為國際關注焦點。

六年前大陸召開「全國金融工作會議」，規劃「功能監管與行為監管」；成立「國務院金融穩定發展委員會」，協調銀保監會、證監會及人民銀行的運作。今年春天調整金融監理為「以黨領政」模式；撤銷金融穩定委員會，組建銀保監會成立「國家金融監督管理總局」。在黨的領導則設置「中央金融委員會」，規劃協調金融穩定政策，並恢復「中央金融工作委員會」，處理金融業的黨務。

這次「中央金融工作會議」於是吹起監理改組整隊齊步走的號角。雖然其以慣用口吻說明會議結論，不易讓人掌握要義；但我們若搭配當前金融局勢觀察，則這次會議至少可歸納出未來金融管理的四個重點方向。

首先，堅持「抓緊思想」方針，回歸金融服務人民與實體經濟的本質。此次會議坦承大陸金融存在「風險隱患」、「質效不高」、「亂象與腐敗問題屢禁不止」與「監管治理能力薄弱」等問題。中共顯然希望透過黨紀治理，逐步整飭並重建「純潔與專業」的金融產業。

其次，根據「國進民退」與「因城施策」原則，穩定金融與房地產業的發展。大陸要優化國有大型金融機構，成為穩定金融的「壓艙石」，且將嚴管中小型金融機構准入，限縮業務為「特色化經營」。至於地方債務與房地產業困局，則要有效建立地方債務管理機制，並讓融資能滿足地方住房實際需求，但須做好房地產的總體審慎管理。

第三，揭櫫「放眼未來」的五大目標，引領未來金融發展。除了綠色與普惠金融外，這次會議特別提出「科技金融、養老金融與數字金融」等發展方向。隨著大陸人口老化，重視養老金融並不意外，而推動科技與數字金融則是大陸金融發展的重點。大陸在FinTech領域已是佼佼者，強化金融科技因此可事半功倍完成金融現代化工作。

最後，強調「防範未然」穩定金融，要以國安手段處理挑撥與興風作浪者的威脅。在金融工作會議後，大陸國安部隨即宣示要做「金融安全的堅定守護者」；對金融市場裡「看空者、做空者、唱空者與掏空者」下馬威，反映出大陸整飭金融秩序的嚴肅性與急迫性。

大陸定位「金融是國民經濟的血脈」，長遠目標則是要成為「金融強國」。此次金融工作會議反躬自省金融亂象，並提出由黨中央主導的應對方案，說明中國管理金融業將強調人員紀律化與營運科技化；如此不僅舒緩金融業痛點，更增強產業韌性，以因應外部風險可能的衝擊。

觀諸大陸審時度勢規劃具「中國特色」的金融發展策略，而台灣欠缺金融戰略發展目標卻為時已久。時值總統大選，社會殷盼候選人能提出前瞻且可行政策，為台灣金融產業打造更有活力與機會的未來。