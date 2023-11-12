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聯合報黑白集／吃香喝辣賞粉味

聯合報／ 聯合報黑白集
新黨立委參選人游智彬爆料民進黨組織部主任林正鴻，白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整個親下去」。圖／游智彬提供
新黨立委參選人游智彬爆料民進黨組織部主任林正鴻，白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整個親下去」。圖／游智彬提供

民進黨又爆情色事件。組織部主任林正鴻遭爆「白天抗中保台、晚上酒家坐檯」，民進黨雖火速發揮「可割可棄」精神准辭，人民仍不免要問，黨內連爆桃色情事，到底是誰縱容的？

完全執政的民進黨，上半身威權獨裁，下半身淫逸聲色。單以黨政門面的發言人來說，總統府前發言人丁允恭任高雄市新聞局長時把辦公室當炮房，行政院前發言人陳宗彥也在台南市政府任內喝花酒「常態性召妓」。至於其他府院黨發言人，如谷辣斯的「聖母峰」、丁怡銘的「現代陳世美」、顏若芳的「八千房東」，桃色風雲，史不絕書。

當門面都漆滿粉味綠，就不難理解，民進黨立委趙天麟「嘴巴抗中、身體親中」，讓綠營炸鍋的不是小三，而是「中國小三」；黨官穿黨服戰酒店，也絕非不能容忍，但賴清德舉高道德標準，聲言組清廉政府，輔選大將卻流連風月「聚眾淫亂」，總不能不「處理」一下。

好在被爆多了，民進黨已有完善的SOP：未被抓到致命事證的就硬拗或帶風向；事證確鑿的就火速清理戰場以免延燒。正因為相信區區桃色情事不足以撼動執政，才會如此肆無忌憚；講白了就是吃定選民，不多時就船過水無痕。

民進黨用抗中保台騙選票，又要年輕人延長兵役以庇護其紙醉金迷。人民不覺醒，民進黨就繼續吃香喝辣賞粉味！

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