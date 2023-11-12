經濟日報社論／兩岸觀光與航點都應立即開放

交通部日前宣布將在明年3月開放國人組團赴大陸觀光，以回應觀光業者的訴求。交通部也表示，等包機航點運量穩定，即可將包機航點變更為定期航班航點，同時已請民航局研擬相關措施，並請各家航空公司準備。我們認同政府開放組團赴陸觀光與可能開放直航航點的政策，因為過去三年多的疫情，觀光產業損失非常慘重，急需開放大陸市場，來增加他們的業務；同樣的，在疫情之後，國人赴大陸人數快速成長，對於直航航班與航點的需求也增加。所以，政府應該儘速開放組團赴大陸旅遊，及增加兩岸的航班與航點，以因應國人的需求。

首先，經過三年疫情，國人出國旅遊的需求非常高，今年前九個月台灣出國人數已經達到842萬人次，赴大陸旅遊的需求也很大，今年前九個月赴大陸人數達到117萬人次。但是之前政府曾經說要開放國人組團赴陸旅遊，因為大陸沒有正面回應，所以一直拖延；然而，國內旅行社大都在苦撐，政府就應該體恤民情主動開放才是。

另外，政府宣稱要等到包機航點運量穩定後，就會開放定期航班；這其實是「先有雞或是先有蛋」的問題。事實上，台商在兩岸往來仍然很頻繁，對於直航的需求還是很大，只要有直航航班，需求自然會出來。而且如果開放兩岸觀光，這些直航的需求自然會立即出現。另一方面，明年元月台灣舉辦總統和立委選舉，會有大量台商想回台投票，如果沒有直航，會增加許多不便，包括時間與費用的增加。台商回台投票是權利，也是他們做為中華民國國民所應盡的義務，政府當然有義務提供便利性，因此建議政府現在就增加直航的航班與航點。

其次，開放組團赴陸觀光是一個善意的表現；因為台灣是自由的國家，我們政府從來沒有禁止組團赴陸觀光，國人早已自由出境，怎麼可能又禁止組團赴陸呢？這是相互矛盾的規定。因此，我們其實不需要等到對岸是否開放陸客來台，本來就應該主動開放國人組團赴陸。這不但顯示我們國家擁有充分的自由，也可以表現出我們對於大陸並沒有歧視，與其他國家一視同仁，是一種善意的表示。

最後，值得說明的是，其實拖到明年3月再開放，實質意義並不大。一方面，因為5月政府就要換人，不論是換那一黨的政府上台，這些開放都是重大政策，舊政府應該讓給新政府去做決定才對。也就是說，如果未來是由非民進黨執政，兩岸關係必然會大幅改善，到時候觀光與航班航點開放的幅度很可能會比現在預定開放的程度大很多。如果是由民進黨的賴清德當選，而他想要降低兩岸的交流，他上任後就會減少開放，因此3月的開放也沒有太大意義；相反的，如果他想要對對岸有更多的善意表現，他也可增大開放幅度。總而言之，交通部決定3月開放的時間點，可以說毫無意義。

然而，因為現在民間對於開放觀光的需求很大，不論是旅行業者或是國人都有需要。所以我們建議政府應該現在就考慮開放，這對於整體觀光產業和促進就業都有很大的助益，對於國人往來兩岸也更為便利。如果政府政策考量是把人民的需求放在第一位，而沒要政治考量的話，建議政府應該儘早開放觀光與航班航點。