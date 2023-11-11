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聯合報黑白集／于北辰告訴我們的事

聯合報／ 聯合報黑白集
少將退伍從政的桃園議員于北辰。 圖片來源：于北辰臉書
少將退伍從政的桃園議員于北辰。 圖片來源：于北辰臉書

少將退伍從政的桃園議員于北辰，呼應綠營攻擊陸配徐春鶯：「她心怎會在台灣？」退輔會主委馮世寬被記者問起，提高嗓門「哈哈哈」三聲，說：「這種人物還要我來批評？」

世代交替，軍人不再一味深藍，榮民出現親綠「台派」意見領袖，是民主社會的正常現象。于北辰的問題是，離開黃復興黨部後，言行迅速髮夾彎。依他所言，若在對岸成長受教育者必心向對岸，不可能真愛台灣；那麼，活躍於親綠政論節目標榜反中的那些大陸流亡人士，豈非都是第五縱隊？

尤有甚者，他在電視上幾次離譜「高論」，諸如稱東西晉與南北宋都是分裂對峙國家；愛國者飛彈攔截率七十％，發射三枚就是二一○％等。這些已與政治立場無關，而是可怕的常識謬誤。

選擇哪條從政道路是當事人自由，旁人無從置喙。但從國防角度出發，于北辰的例子卻顯示，曾被軍方當成明日之星力捧，標榜在洪仲丘事件後「救回五四二旅」的少壯將領，一朝從政面對社會大眾，立場卻可以一百八十度搖擺，基本學能更匱乏到鬧出殘酷笑話。然而，若他未提前退伍，如今可能已高升中將，擔任更關鍵職務。如此軍中「菁英」，豈不令人悚然？

國防體系的幹部素質，軍中人才的培育與選拔是否存在嚴重缺陷，才是真正值得關心與憂心的事。

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