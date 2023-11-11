經濟日報社論／三星業績崩盤對台積電的啟示

今年上半年，受半導體行業低迷影響，尤其是記憶體市場價格暴跌，使得三星電子業績崩盤，淨利潤相比一年前暴跌95%，創14年來最低水準，第3季雖仍跌了77%，但似乎已觸底；南韓向來是台灣的競爭對手，三星更是台積電的勁敵，知己知彼，才能有所借鏡。

三星的營收主要依賴半導體和智慧手機兩大支柱，波動幅度較大的半導體業務低迷時，由智慧手機部門彌補虧損，至於顯示器和家電部門，由於陸企的激烈競爭，收益已大幅縮減。

智慧手機方面，近來盈利能力已明顯下降，三星對今年8月推出最新機型「Galaxy Z Fold 5」和「Galaxy Z Flip 3」寄予厚望，不過現在智慧手機的技術革新餘地逐年減小，無法刺激消費者的需求，三星追不上領先的蘋果iPhone，連在南韓年輕人擁有iPhone的人數都是擁有三星手機的兩倍，另一方面，中國的智慧手機又以價廉的優勢，迅速追趕上來。

過去手機銷售排在第一位的三星，市占率逐漸下降，到2022年全球市場占比由2013年時的31%降到了21%，2022年智慧手機的營業利潤由2013年的25兆韓元，減半至11.6兆韓元。

三星近年來依賴半導體業務，為其營收最大來源，但去年以來，全球半導體產業供過於求，尤其記憶體晶片淪為重災區，出現大量庫存，DRAM記憶晶片因人工智慧（AI）的特殊需求，似有恢復態勢，而NAND型記憶體卻一直處於低谷，專家估三星半導體部門的虧損將持續到2024年第1季。

本應彌補記憶體低迷的代工業務，也不如預期；原本會長李在鎔2019年4月宣稱「到2030年要達到世界第一」，但是2023年第2季台積電的全球代工比率占59.6%，三星（12.3%）不僅沒有超越台積電，反而被拉大了差距，未來隨著英特爾等企業重新進入代工領域，預計競爭將更為激烈。

面對這個危機，去年10月李在鎔正式就任三星會長，形勢已經預告了「就任會長的第一年」將不會一帆風順。而李在鎔也曾經為了繼承經營權，向朴槿惠、崔順實行賄，去年8月才獲得尹錫悅總統特赦，並全面恢復權力，但「財閥政經勾結」形象至今仍未消失。

在策略上，三星也陷於自己打自己的困境，對於日美歐的製造設備企業來說，三星「既是有吸引力的客戶，同時也是爭奪技術的對手」，但是台積電則是完全保守顧客的經營機密，並重視與設備和材料廠商的共存共榮，較能夠獲得客戶的尊重。

三星占南韓GDP的四成，三星的危機，也就是南韓的危機，自然引起南韓朝野重視，不過三星每每可以從危機中重新站起來，上一次危機發生在2016年，當時三星的Galaxy Note 7的電池發生自燃、甚至爆炸的情況，三星在危機中不掩飾過失、不急於歸咎責任，而是勇於承擔錯誤，並試圖快速解決問題，終於贏回消費者的信心。

面對這次外部的危機，李在鎔的回應是「不管怎麼思考，第一是技術，第二是技術，第三也是技術，這非常重要」，三星資金充裕，積累的現金資產截至9月底達到129兆韓元，半導體投資更增長24%。因為要靠尖端技術，才能與對手一搏，其中包括跟台積電搶客戶。

台積電原定的2奈米生產計畫延後，可能要到2025年第2季。這意味著，三星可能會先發制人，成為首家擁有製造2奈米晶片能力的製造商，就像先前率先推出3奈米GAA製程，意圖超越台積電一樣。

未來三星是否能夠持續度過危機，值得我們注意，但是現在的高科技競爭，不容有絲毫鬆懈，尤其在地緣政治風險，現在台海遠超過朝鮮半島，這使得輝達的人工智慧與特斯拉的自動駕駛等晶片，都將考慮委託給三星代工生產，這將是台積電競爭上，無法操之在己之處。