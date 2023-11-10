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聯合報黑白集／柯文哲的快嘴是非

聯合報／ 黑白集
民眾黨總統參選人柯文哲11月8日拋出三分民調，宣稱領先國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲11月8日拋出三分民調，宣稱領先國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德。記者劉學聖／攝影

柯文哲以三份民調暗算國民黨，稱自己最有能力贏賴清德；另一頭，他卻連中綠營冷箭。他被大學生問到「黑金」和「徐春鶯」爭議，當場爆氣嗆學生「你在評論什麼東西」，遭綠媒大肆渲染他挺黑又失態。柯Ｐ稱自己「不認識徐春鶯」，也被綠網軍揪出兩人合照打臉。

自恃聰明過人的柯文哲，在藍白協商過程，一路吃國民黨夠夠，快嘴損人毫無顧忌，搞到藍營基層都跳腳。但一遇上綠營，就換成他挨打。賴清德請出姚立明出任競總主委，無非是姚立明最清楚柯Ｐ的軟肋，有一籮筐故事可爆料。對此，柯文哲立馬收起刀子嘴，笑說：「代表他能力不錯。」如此溫良。

徐春鶯的事，柯文哲也很雙標。最初民眾黨傳出將徐春鶯納入不分區名單，應是想收割包容新住民的口碑；但綠營一咬她是中共幹部，柯文哲就縮回去了，改稱她只是海選投件者。接下來，辯白的責任全留給徐春鶯隻身應付；倒是國民黨不吝義助，指摘民進黨濫用法理。

柯文哲自認擁有最多年輕族群支持，他去嗆發問學生「你在評論什麼東西」，當然很失態。柯陣營後來澄清，「你」指的是賴清德，而不是罵學生；但是，話已收不回來。

這次大選，柯文哲靠譏嘲怒罵賺進滿口袋聲量。但當綠營砲火鎖定他，他的快嘴再不節制，可能不斷咬到自己。

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