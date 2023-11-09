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聯合報黑白集／姚立明的垃圾鍊金術

聯合報／ 黑白集
民進黨總統參選人賴清德（左）今天在競選總部舉行組織架構公布記者會，競選總部主任委員由前柯文哲台北市長競選總幹事姚立明（右）擔任。記者邱德祥／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左）今天在競選總部舉行組織架構公布記者會，競選總部主任委員由前柯文哲台北市長競選總幹事姚立明（右）擔任。記者邱德祥／攝影

台灣政治的分合錯綜，在這次大選締造了一波高峰。賴清德宣布，當年曾任柯文哲競選總幹事的姚立明將出任其主委，並說「他會幫我打敗柯文哲」。有趣的是，人們隨即翻出姚立明曾罵「民進黨是垃圾黨」的往事；大家等著看，姚立明如何把垃圾變成黃金。

姚立明出身新黨，曾參加反貪倒扁紅衫軍，後加入「紅黨」。二○一四年他曾幫柯文哲選上市長，但兩人撕破臉；後來他投效姚文智陣營，但抗柯失利，如今他又跑來幫賴清德「打柯」。這種幾年一換的變身術，紅、白、綠通吃，政治史上罕見。

三年多前，姚立明在綠媒大罵民進黨是「垃圾黨」，說「垃圾不分藍綠」，還嗆民進黨乾脆讓出政權，搞得綠營尷尬極了。這次賴清德請他出任競總主委，連綠委都覺得是險招。人們倒要看，姚立明如何把垃圾鍊成金。

和姚立明恰成對照的，則是前立委邱毅。邱毅曾參加過新黨、親民黨、國民黨，如今無黨籍。邱毅曾批評柯文哲的網軍是「我見過最卑劣垃圾的一群」，柯文哲也反譏他「像中共提名的」；但最近，邱毅竟在高雄幫柯文哲站台。兩相比較，姚立明的「跨度」比邱毅大，但兩人口才辛辣度則有得拚。

當台灣政治走到瓶頸，五顏六色的政治傭兵就會出現，並不稀奇。人們好奇的是，垃圾真能鍊出黃金嗎？

社論

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