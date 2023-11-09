聯合報社論／一直在撕裂，蔡英文好意思喊「全民合」

這次大選，蔡總統一直保持低調，最近才在賴清德新北的造勢大會上與他同台。致詞時，她批評「藍白合」討論的是權位分配和利益結合，民眾應投給賴清德追求的「全民合」，讓綠營國會過半，以確保有尊嚴的和平。這番話，其實是吹口哨壯膽。蔡英文應知道，過半民意希望下架民進黨，主因正是她任內種種偏執行徑讓大家忍無可忍；賴清德支持度無法拉升，她是禍首。

蔡總統能把「全民合」喊得那麼流暢，以為創出一個大頭大腦的詞，就能把「藍白合」的正當性打扁，未免太天真。蔡英文可能忘了，民進黨上一次高呼「全民政府」的口號，已是廿多年前的事。當時陳水扁剛締造首次政黨輪替，又遇上「朝小野大」，因此對民意多少還有些顧忌，對在野黨也保持形式上的尊重，還特別邀請唐飛組閣。但也就那麼短短五個月的海市蜃樓，民進黨就頭也不回地把「全民」丟進了垃圾桶。

亦即，如果民進黨這些年來心裡對「全民」還有一絲記掛，蔡政府七年半的執政，就不會處處留下偏執、貪瀆、徇私、壟斷的足跡，把人民當成韭菜來收割。然後，直到大選當前而民怨滔天，蔡總統又突然把「全民」二字從垃圾桶裡找回來，努力叫賣「全民合」。試問，此時此刻，人民會埋單嗎？

蔡政府執政的七年半，如果還有一點「全民意識」，政府用人就應該選擇賢良，唯才是用不分黨派，極力追求國家的長遠發展。但蔡總統任內的人事，卻是官威和僚氣薰天的惡官當道，滿腦子奉守的是黨的利益和黨的顏面教條，從不把人民放在心上。在蔡政府任內，最受器重的內閣官員不是財經或文教部門，而是作威作福的農業和衛福部官員，只因他們的黨性和鬥性最強。這種用人哲學，絕非一個正常演出的政府，當然更不可能體現「全民」關懷。

不僅如此，蔡政府執政期間，許多民眾因莫名的瑣事遭到「查水表」，因表達異議而遭到綠營豢養的網軍惡意圍剿；許多媒體因親綠而取得新的頻道，另有些媒體則因批評政府而遭下架。一個容不下異議的政權，卻自誇具有「全民」的視野和襟懷，誰會相信？

蔡政府的不寬容，更表現在它對人民及共同價值的撕裂。我們的教科書，假「本土」之名行「去中」之實，不斷地限縮下一代的歷史認知與現實視野，「福佬人」被迫視自己的祖籍為敵國。乃至最近，多所大學中文系被迫關閉停招。蔡總統誇稱，自己提升了台灣的「國際能見度」。問題是，這是以犧牲兩岸和平與國民情感為代價，提升的卻是台灣捲入戰爭的機率；這種「殘民以逞」的心態，對人民與和平有任何珍惜嗎？

經過蔡政府執政七年半，台灣社會幾乎失去了所有的中間地帶與黏著劑。所有人民，被武斷地標籤成不同的顏色，以前是藍綠或橘黃，現在即使有人想變色為白，仍逃不過民進黨的追殺。台灣原本活躍的各種民間社運團體，在蔡政府的收編、壓制及滲透下，如今一片靜寂，再也發不出聲音。原本多元而有活力的社會，經過民進黨的政治「馴化」，或利用政府業配的間接控制，社團漸漸失去了主體性，異議漸漸變得喑啞。這時候，聽到蔡英文荒腔唱出「全民合」的假音，人們不會覺得好笑嗎？

沒錯，「全民」二字是被民進黨遺忘太久的東西，此時被蔡總統撿回來用，正好喚起大家對蔡政府撕裂台灣的種種印象。綠色執政若要發生「全民合」，除非全民都被迫成為民進黨的信徒，才有可能吧！