聯合報黑白集／愛在戰火紛飛時

賴清德首次參加同志大遊行，夸言「讓台灣成為亞洲性平典範，讓世界看見台灣」。說大話，不臉紅。台海戰雲密布，全球都注視著台灣；諷刺的是，台灣同婚法獨獨把中國排除在外，對岸更完全不容許同婚。賴清德自誇典範，但民進黨作法和對岸有多大差異？

政府開放跨國同婚，禁止同婚的國家如星馬、港澳人士皆可來台結婚，唯獨不包括大陸。蔡政府曾承諾修法開放兩岸同婚，如今卻改口「不適合」，理由是國安考量，以及大陸未保障我國同性伴侶權益。此話根本不通，星馬港澳等地也沒保障我同婚者權益啊！

賴清德說，他當選兩岸很安全，應區隔中共與大陸人民。既然如此，政府為何阻撓同文同種的兩岸人士同婚？民進黨歧視陸配，兩岸同性伴侶的人權則更低一等，連婚都不能結。賴清德竟好意思蹭彩虹光，說「人權沒勝負，政府應消弭隔閡」；他自己不就在製造隔閡？

綠營每遇危機，就賣仇中牌。大疫時，小明不能回家；大選時，陸配不能參選，台商不能通訊投票。藍綠對抗時，挺同婚騙年輕選票；遇到選舉三腳督，歧視陸配還不夠，更力阻兩岸同婚，這是怕真愛融蝕意識形態鐵幕？

兩岸同婚的國安疑慮，會高過中國小三嗎？民進黨立委的情慾可瞞天過海無視對岸戰火，人民的真愛卻逃不過選戰烽火。