聯合報社論／從涉賭風暴看籃壇的揠苗、解構與重生

籃壇接連爆出球員涉賭，迫使體育署召集籃協與三聯盟研商對策，以免好不容易重生的職籃步入當年職棒遭受連串黑Ｘ事件重創之絕境。但追根究柢，球員涉賭恐怕只是籃壇糜爛的冰山一角，仍須全面體檢尋求根治藥方。

籃協指出，若真要動搖國本，而這個國本指的是籃球，就是要辦到底。這話除強調清理門戶絕不手軟，也點出籃球在台灣體壇長期居於前段班地位，不僅資源之多羨煞多數運動項目，更囊括大部分體能天賦絕佳的運動員。正因如此，就更不容忽視涉賭的影響。

台灣籃球曾有輝煌的一頁，這兩三年更是世界罕見地擁有「二點五個職籃聯盟」。但前不久公布的世界排名，卻從二○○三年國際籃球總會（ＦＩＢＡ）首公布的第卅四名慘滑至七十八名，何其諷刺！

這次涉賭假球案，先是ＳＢＬ球員吳季穎涉打假球和非法賭博，接著是Ｔ１聯盟羅振峰坦承簽賭、陳靖寰承認在其他聯盟球隊涉賭，更傳出五名職籃球員疑在宿舍聚賭影片。甚至球員爆料，有裁判疑似經營非法球版下注聯盟賽事，還有防護員疑於比賽時拿手機幫球員下注。

何以致集體沉淪？職籃在商言商必須塑造球星，因此少數球員或外援坐擁令人稱羨的待遇；反觀國手級不過保障百萬年薪，坐板凳看飲水機的月薪更低於台灣平均。懸殊差別待遇雖是職業運動常態，但也容易造成球員攀比與欲求偏差心理；在網路簽注盛行下，自然成為想賺「快錢」者的滋生溫床。

更糟的是，一些本土球員重視個人表現數據、酷帥動作或外型，閱讀比賽、打團隊戰能力薄弱，以致罕聞以國際賽表現振奮國人。此從以往球迷謔稱的髮膠聯盟，一路「進化」為夜店、假球、簽賭、性騷大聯盟，即可窺知揠苗助長問題之嚴重。

大環境如此，整個籃壇，包括體育署、籃協及各球團，甚或負責養成教育的學校主事者，豈能脫卸其責？檢察總長邢泰釗帶檢察官親赴球團進行法治宣導、籃協率三聯盟拜會高檢署，籃協也決議比照ＦＩＢＡ設專職人員防賭及打假球，這些都是鋸箭法，並未觸及因籃壇結構導致的球員養成生態扭曲問題。

今年男籃世界杯日本表現全球驚豔，殊不知這是長期計畫耕耘的結果。日本於二○○○年制定「JABBA 變革21」計畫，強調基層賽事以基礎訓練而非勝負為重，且不像台灣採菁英制或依球隊實力分級，而是著眼普及籃運，所有學校從地區賽一路打到全國大賽，像國人熟悉的漫畫《灌籃高手》湘北與山王的巔峰對決都要這樣全程拚鬥。如此資源不會過度集中，更見為校譽、地方榮譽而戰的團隊熱血。

日本籃球廿年改造有成，其職籃大整併更值得台灣參考。十年前日本籃協將原本的ＮＢＬ、ＢＪＬ解散重組為Ｂ聯盟，改以經營狀況為準的分級制度，分成三層級並採升降級，迫使球團深耕地方，還能淘汰經營不力的球隊。正向循環下聯盟水準、體質俱見提升，更為國家隊帶來充足兵源。

至於球星，從賭上黃金生涯終成ＮＢＡ史上第一位亞洲後衛的田臥勇太，到身高僅一六七公分仍曾勇敢挑戰ＮＢＡ的富樫勇樹，再到世界杯大放異彩的河村勇輝，為台灣球迷樂道的總是他們的努力與拚勁，哪裡是髮型、高薪或豪車正妹相伴。

他山之石可以攻錯！職棒因簽賭案重創形象，重建十餘年才讓球迷回流；如今新職籃剛起步就被賭汙染，對聯盟、球團及籃協都是重大挑戰，卻又何嘗不是浴火重生的契機！就看各主事者能否放下本位心態，回歸熱愛籃球的本心。