經濟日報社論／扭轉「旅遊赤字」 要加把勁

在全球化和交通科技快速發展之下，旅遊業成為高利潤又環保的重要產業，全球各國無不卯足勁全力發展。新冠疫情前的2019年，國際旅客已高達15億人次，亦即全球平均有五分之一人次出境旅遊，國際旅遊收入高達1.7兆美元，成為各國競相爭奪的豐腴標的。

去年疫情逐漸消除，雖有俄烏戰爭和國際景氣下滑的不利影響，但國際旅遊仍強勁復甦，人數回升到疫情前的六成。今年第1季更恢復到八成，全年有望恢復為九成。交通部觀光局設定我國今年入境旅客為600萬人次，僅為2019年1,186萬的50%，可說過於保守。前三季有436萬旅客入境，目標達成率已有七成三，全年目標大致可以達成。只是比起國際表現，這種績效屬於後段班，不像是競爭力排名全球前十的國家應有的表現。

觀光部門的消極態度，和我國在旅遊市場的整體表現，其實是相互一致的。台灣號稱「美麗之島」，但空有豐富旅遊資源和多元文化內涵，卻無法反映在國際旅遊的績效上。以2019年為例，出境旅客為1,710萬人，超過入境旅客（1,186萬人）達524萬人，是有巨大「旅遊赤字」的國家。但政府不以為意，既無意識也無計畫來扭轉這種赤字現象。

這種被動心態，當然影響旅遊相關業者的經營態度，並反映在旅遊投資的不足。致力於發展旅遊的國家，如泰國，幾乎每年都會出現新景點或舊景點的更新擴張，但台灣的旅遊景點幾乎是數十年不變，只見景點愈來愈陳舊，卻少見吸睛的新景點。別說難以創造國際口碑吸引境外人士，就連本地人也缺乏再次造訪意願，經常落入「門前車馬稀」的窘況。

然而，台灣有不少具前瞻潛力的旅遊資源值得開發；例如，環島步道和自行車道，若設置得宜且在適當地點提供補給配套（如適合環島遊之U-bike和補給休憩站），應可吸引大量國內外遊客，前來體驗台灣的沿海美景。一些著名的登山古道，若經優化並配置適當補給站，亦可吸引更多遊客前來尋幽訪勝。許多具歷史意義之古蹟，未能參考先進國家，提供豐富解說和吸睛之動態展示，平白喪失了眾多遊客，例如基隆自前清就是歷史重鎮，可以「北台屏障」建設出更有吸引力的歷史景點；國內其他具歷史意義之地點亦同。

其次，台灣對具觀光價值事物的想像力不足。全球多處都有蠟像館，展現名人蠟像，台灣當然也可有個「台灣名人蠟像館」，讓遊客透過蠟像解說了解台灣歷史文化。其他可產生觀光價值的博物館或展示館很多，如馬來西亞檳城有「食物博物館」、阿姆斯特丹有「性博物館」（限成人）、紐約州有康寧公司的「玻璃博物館」，都是熱門景點，台灣當然可以有個「歌星博物館」，呈現全球著名歌星的生平和名曲，特別是擁有大量東南亞歌迷的港台巨星；甚至可以打造個「戰爭博物館」，將古今中外著名戰爭和其因果靈活呈現，讓遊客學習更多歷史和教訓。

最後，政府為旅客思考的心態不足，無法與時俱進提供遊客方便。入境遊客常抱怨找不到垃圾桶，顯然為防堵亂投家用垃圾，連景區也遭池魚之殃；公共廁所不足，也缺乏路口指標；觀光夜市只收現金、衛廁不足，早已跟不上時代；許多景點缺乏視聽講解設施，外國旅客難以理解；旅遊相關產業（如民宿、餐廳、按摩SPA、美容美髮）缺乏品質認證機制，到處都會「踩雷」。

最嚴重的，是台灣旅遊住宿的價格太高，主因是台灣土地昂貴；提供旅館業完全免稅是解決方案之一，開放其使用移工來增加供給也是可以考慮的解方。

旅遊產業的多元效益巨大，值得朝野更多的關注與用心經營。