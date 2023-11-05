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聯合報黑白集／醫療廣告枷鎖解開之後

聯合報／ 聯合報黑白集
醫療法禁止醫師刊登醫療廣告，憲法法庭認定違背言論自由，判決違憲。記者曾學仁／攝影
醫療法禁止醫師刊登醫療廣告，憲法法庭認定違背言論自由，判決違憲。記者曾學仁／攝影

憲法法庭裁定醫療法禁止醫師刊登醫療廣告違憲，這項裁定可說是順應時代變遷，但也提醒衛福部以及社會大眾，醫療廣告從來都是內容問題大於是誰做的廣告；而醫療廣告的枷鎖鬆開後，醫師更應珍惜專業，切勿輕易自毀名聲。

醫師原可做醫療廣告，但一九八六年訂定的醫療法規定非醫療機構不得為醫療廣告，主要是圖管理方便，一旦出包容易找人。但醫院能做廣告，醫師不能，終究不盡符合醫師與醫院、醫師與病人的關係，且違反言論自由、職業自由與平等權利。

如今廣告渠道遍及傳統媒體、網路平台，醫美等熱門分科競爭激烈，難怪此裁定一出，每月有六分之一會員受罰的美容外科醫師界直言「鬆開多年枷鎖」。諸如醫美、瘦身、防癌、保健、中醫等醫療廣告大戶，將是最大獲利者；許多健保點值被稀釋得只剩血汗醫療的醫師，恐怕也很難不心動。可預期往後勢將湧現海量身披白袍者大談醫技、療法與療效。

因而，對衛福部來說，除注意醫療廣告是否虛偽、誇大、不實外，更需協助民眾識讀真正有用的醫療資訊，不要輕易被披著專業外衣的醫療商業廣告洗腦，而去做過度的「醫療消費」。

醫師更應謹守醫療倫理，珍惜醫病信賴關係；病人主動傳播的良好口碑，永遠比醫師自己做的廣告更具說服力。

社論

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