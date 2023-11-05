經濟日報社論／美歐政策趨同 台灣面臨挑戰

美歐領袖峰會10月20日在華府舉行。不意外的會議主軸在於全球安全危機議題的協調，但也觸及雙邊與全球經濟秩序的重建。本次峰會雖沒有里程碑式的突破，但仍反映出美歐對經濟及科技秩序逐漸趨同的態勢。

峰會由美國總統拜登與歐盟理事會主席米歇爾及執委會主席范德萊恩共同領銜會談。本次原定重點是處理美國前朝川普政府對歐盟課徵232條款鋼鋁製品國安稅的爭端，但發生哈瑪斯襲擊以色列而衍生的武裝動亂下，全球安全議題遂成為峰會焦點，對於鋼鋁稅的解決改為後續繼續協商。

面對不安的國際局勢，美歐峰會聯合聲明譴責中東地區恐怖行動及強調人道主義外，也針對烏俄戰爭表示會持續削弱俄羅斯發動戰爭與工業國防能力，並制裁仍幫助俄羅斯獲取物品及設備的第三國行為。然而對於中東持續升級的安全危機，美歐立場並非完全一致，畢竟中東鄰近歐洲，對歐洲的安全影響更為直接。美國中東政策立場傾向以色列，是否反而會導致歐洲地區出現更多人道主義危機和難民危機，歐洲難免有所疑慮。

面對中國，美歐聲明表示有意願與中國維持「建設性與穩定」關係，以應對全球性的挑戰及探討各方具共同利益的領域，基本上指氣候變遷與生物多樣性瀕絕的危機、應變傳染病等公共健康議題。但更有趣的，美歐指出為了維持與中國的永續經濟關係，他們將投資自己的經濟、降低關鍵領域的依賴度與脆弱性，以及保護特定的先進技術。

關於經濟韌性與科技安全議題上，美歐聲明則有以下重點：決心處理扭曲貿易的非市場經濟行為、降低供應鏈脆弱度、因應科技安全與技術流出的風險、對抗經濟脅迫行為。所謂處理「非市場經濟行為」，實為這次峰會原訂目標之一，為了消除232鋼鋁稅措施爭端，拜登政府在2021年10月與歐盟達成啟動全球鋼鋁協議談判，協商非市場產能過剩及相關產業排放碳含量議題，以恢復市場導向經濟，並降低生產鋼鋁之碳含量。此談判原定今年10月31日前完成，但美歐就高碳排放的鋼鋁生產規範方式似乎有歧異，畢竟歐盟已先自行推動「碳邊境調整機制」（CBAM），但美國本身尚無全國性的碳定價機制，於是雙方決定延長協商時間，期能在2024年初公布結果。

其次美歐指出的科技安全，聚焦在人工智慧（AI）及網安標準領域，特別是AI是下世代科技主戰場，美歐政策重點分歧；美國重發展強調輕度管制，歐盟重安全強調規範的重要性。對此，美歐共同發布「可信賴人工智慧及風險衡量工具路徑圖」，作為探討衡量「可信賴AI」及風險管理的共通標準。至於網際網絡安全，美歐也要推動政府認可的「網安標示計劃」、相關物聯網設備的技術法規要求之相互承認。

最後美歐聲明提到「經濟脅迫」議題，歐洲理事會已通過保護歐盟及成員國免受第三國經濟脅迫的法規，正在推動年底前生效。該法規定若有第三國針對歐盟成員國採取貿易或投資措施，意在影響其作出特定選擇下，則歐盟將對第三國的經濟脅迫採取適當反制措施，包括增加關稅、進出口許可證、限制外來投資及政府採購等措施。反而美國至今尚無明確的「反經濟脅迫」法律工具，但建立共同的反經濟脅迫機制已是七大工業國的共識下，歐盟通過立法，預期有助於美歐凝聚共識。

如同過去，對於安全、經濟與科技議題，美歐是大方向一致，各題重心及主軸則未必相同。本次美歐聲明顯示，面對全球環境變數激增，雙方立場差距已縮小。預期美歐協同採取一致行動面對中國挑戰的空間更大，則對台灣協同立場的期待也會逐漸提高，國內政策應有準備。