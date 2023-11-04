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聯合報黑白集／NCC包庇三立，誰撐腰？

聯合報／ 聯合報黑白集
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

三立大量持有系統業者「中嘉數位」股份，NCC經兩個月查證，終於證明傳聞不假。然而，NCC只要求三立「改正」；閣揆陳建仁則說，「相信NCC的判斷和決定」。三立敢視NCC於無物，NCC又敢包庇到底，後台是誰，一目了然。

五年前為回應「反媒體壟斷」訴求，NCC曾作出「中嘉上層股東不得直接或間接經營新聞頻道」的決議。但不到兩年，三立就透過各種方式取得中嘉廿七％的股權，成為大股東。三立同時掌控頻道及系統，成為真正的「媒體巨獸」。

今年七月三立換照，NCC對此卻渾然不知。九月初，時力立委踢爆中嘉股權大幅異動，稱其中「有鬼」。其後，立委和財經媒體直接點名，取得中嘉股權的「就是三立」。眾人都知道，唯NCC不知。NCC被動調查，還「跟經濟部要資料」，才證實三立已成中嘉大股東。

NCC的管理，可說將「不告不理」、「後知後覺」表演得淋漓盡致。說NCC無能嗎？但過去它勒令關中天和前次審中嘉案時，卻是磨刀霍霍。唯一解釋是：三立不僅是「自己人」，還是民進黨「湧言會」的大本營。

所以，陳建仁相信的，不是NCC，而是「自己人」三立，所以為NCC放水背書。畢竟，連綠營「網軍頭」林鶴明，都派去三立當高階主管，掌握系統業者，為永續執政出力，是功不是過啊！

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