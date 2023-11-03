聯合報黑白集／亦敵亦友習拜會

有時候，敵人也是朋友。譬如拜登與習近平。拜登朝思暮想要壓制中國，但內外情勢交迫，他也非把習近平請到舊金山敘敘不可。習近平分明氣憤拜登粗暴制裁中國，但棘手的經濟讓他肩頭如有千斤重擔，因此不如赴約，或能化解一些內外壓力。

白宮公開證實，兩人將在ＡＰＥＣ舊金山峰會期間場邊會晤；北京這頭卻不鬆口，繼續複誦王毅的辭令，打著去舊金山不能靠「自動駕駛」的啞謎。一急一緩間，似乎拜有求於習多一點。

這世界並不太平。拜登還在憂慮烏克蘭戰場該如何收拾，瞬間竟又捲入以巴衝突。以色列尾巴搖狗，藉猶太政媒呼風喚雨的力量，逼美國替它震懾伊斯蘭世界。陷入兩線作戰的美國，此刻即不便再觸怒中國。

習的糟心事也不少。秦剛、李尚福都僅只半年就下台，拔擢兩人的習顏面盡掃；而疫後經濟欲振乏力，讓他破天荒發行一兆元國債輸血。還沒來得及施展拳腳，老搭檔李克強猝逝，也讓反習小勢力蠢蠢欲動。

拜習此刻會面，好歹可以相互取暖。做為對峙中的兩超領導者碰頭，畢竟是紛亂世局中的福音。只要兩頭大象不打架，地球就多點安定。有人以為，大國爭霸的修昔底德陷阱勢難跨越，但美蘇都曾走出冷戰陰霾，誰說美中就一定步向毀滅？習拜若暫和解，即使台獨一旁憔悴，卻是喜事一樁！