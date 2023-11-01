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聯合報黑白集／趙天麟能，陸配不能

聯合報／ 黑白集
民進黨立委趙天麟被揭露與大陸籍女子婚外情長達10年，在野黨同聲質疑趙的婚外情恐「危及國安」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委趙天麟被揭露與大陸籍女子婚外情長達10年，在野黨同聲質疑趙的婚外情恐「危及國安」。圖／聯合報系資料照片

藍白合又談完一回合，躺著選的賴清德連忙起身賣芒果乾。他抹紅藍委出賣潛艦機密，並指控陸配擔任立委國安將有危機。偏偏，綠委趙天麟親中外遇被高檢署調查，卻仍續任國防委員會召委。賴清德放著這麼大的行動國安破口不堵，卻去誣賴在野黨，好意思嗎？

蔡政府僅憑外電報導王立強共諜事件，就將向心夫婦限制出境一千多天。反觀趙天麟，外傳他的中國小三出身統戰單位，滲透十年，他遭退選依舊與聞國防機密，還大辦感恩宴。尤其，舔中麟不能選，接棒的黃捷竟搖身變成「麟家女孩」參選，豈不詭異？

中國鵬能選市長，親中麟卻必須退選；親中麟退選可續任國防委員會召委，陸配卻不能列入不分區。這重重雙標，都為了台獨金孫的大局選票至上，根本無關國安。倘若陸配未經調查，副總統就能指控她參政危害國安；同理，趙天麟早該收押了。

蔡英文有五眼聯盟編造「大賤諜」隔海助選，賴清德只能炒作民眾黨不分區提名陸配的風向哏，以為能壯抗中保台聲勢，豈料變成迴力鏢。網民譏笑：賴導躺著選太久，大腦肌無力，扣紅帽子都會打臉自己。

賴清德「魔鏡說」影射藍白合親中，這其實是面照妖鏡。賴導點名陸配，卻映照出趙天麟，也讓台獨金孫仇中面貌暴露無遺，和平保台的假面白裝了。

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