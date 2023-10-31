經濟日報社論／從張忠謀談話看捍衛晶片製造地位

台積電創辦人張忠謀近期有兩場演講值得關注，媒體普遍重視的是10月14日他以「自己人」身分出席台積電運動會的談話，當天張忠謀提到台灣半導體的優勢可能只剩20、30年的光景。另一個媒體較少著墨的是張忠謀在今年9月19日於國際法官協會年會開幕式的演說，他表示，台灣必須捍衛晶片製造的領導地位。

這兩場演講的內容其實可以串連在一起來看，張忠謀想要傳達的意思是：若台灣不能捍衛晶片製造的領導地位，就會像早年美國的製造業投資環境一樣，被其他國家取代，最終失去在半導體的優勢。

台灣產業雖然有許多螞蟻雄兵創造了世界級的隱形冠軍，但真正能稱得上世界級的產業，是以台積電為主的晶圓代工創造的半導體生態圈。2016年蔡英文總統上任後推動的5+2產業政策忽略了半導體產業，張忠謀就向蔡政府喊話，指政府可以推動新產業，但不應忽略已是世界級的半導體業。蔡政府當年改弦更張，重新將產業發展政策納入半導體業，與張忠謀的建言有相當關係，這也讓近年台積電護國神山的招牌愈來愈亮。

台積電的壯大，固然是台灣經濟發展之福，但也讓台灣經濟面臨新的挑戰：如果台積電陷入成長的極限，甚至被競爭者追上，這不僅對台積電是考驗，對台灣經濟也將會造成關鍵影響。

張忠謀在台積電運動會上示警台灣半導體的優勢只剩20、30年，這不僅是講給台積電員工聽，更是說給政府聽，要政府想想，若要維持一個世界級的產業，政府該做好哪些事？

近年台積電對公司成長路線的研判，其中必然包含台灣的生產環境究竟能支撐台積電多大的產能。台積電赴美國、日本與德國設廠，固然有張忠謀口中的「地緣政治兵家必爭之地」因素，台灣的水電供應、綠能與人才的提供是否已到了天花板，恐怕也是台積電轉向海外擴張的另一考量。簡言之，台灣的生產要素配套可能已跟不上台積電的成長曲線，台積電必須走出台灣，才能擁有足夠的人才、能源或綠電。

在台灣，顯而易見的考驗是人才與綠能供給。近兩年台積電在國內外大舉擴廠，產業界已見識到台積電的人才磁吸效應，紛紛反映國內現有大學或技職體系的人才供應已有跟不上的情況。

其次，台積電已加入RE100，今年稍早台積電宣布把2050年全球營運100%使用再生能源的目標提前至2040年，並將原2030年公司生產營運據點使用再生能源比率由40%提升為60%。對照台灣目前的綠能發展，太陽能與風力發電的運用雖已成熟，但總產量別說難供整體產業所用，光供應給台積電就已顯得吃力。政府寄望的氫能發展進展有限，不像日本已投入數千億元研發並已具商轉規模。

缺了人才與綠能這兩塊，對台積電這樣的世界級公司而言，勢必難以在台灣繼續大舉擴張產能，這也是張忠謀擔心的，眼前的台灣投資環境很不錯，但如果沒有政府政策的引導與支持，台灣的投資環境很可能重蹈美國當年的經驗，逐漸被其他國家趕上。張忠謀看好日本可能是另一個發展半導體業成功的國家，著眼的除了日本擁有跟台灣類似的優質工程師人力，另一個就是日本的能源與綠能供應發展走得比台灣更踏實，符合台積電要落實RE100目標的需要。

張忠謀在台積電運動會上說，未來台灣發展半導體的環境可能不像現在這麼有利，這跟國家政策發展有關。張忠謀要提醒政府的是，台積電需要具競爭力的生產環境，包括土地、能源與人才，政府都還有努力的空間。張忠謀在台積電運動會上帶頭喊「我愛台積，再創奇蹟」，再創奇蹟前，政府還得把基本功做好才行。