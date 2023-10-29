聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／打詐死角怎清除？
中部九校近百大學生遭「無卡分期」詐騙，民眾質疑國家打詐隊在哪裡？也有人認為學生沒社會經驗或貪小便宜才上當。其實，這起詐騙案恰恰凸顯詐騙不論是推陳出新，或是老哏新騙，都不能只靠喊口號或酬庸來打詐。
無卡分期是業者廣泛運用的金融手段，既有利行銷，也方便信用卡額度有限者或無卡學生。但魔鬼也從其灰色地帶滋生，洗腦鼓勵虛榮、過度消費事小，更惡劣的是綁上重利或半強迫消費，甚或以黑道逼債。
此案更進一步混用無卡分期、投資3C產品、拉人頭賺佣金等話術，但骨子裡仍是放餌釣魚。試想，若有人說想花五千買你的高階手機，一定會直覺「當我傻呀」！但如果改為「簽個名助我取得新款手機，先給你感謝金五千，賣出後再分紅」，有多少人能抵擋這唾手可得的誘惑？
說穿了，就是詐團看準想賺快錢的人性與金融知識不足的弱點，讓大批學生上鉤；而政府連堵住新型態網路詐騙都來不及，老套路的詐騙就成了打詐死角。
但蔡政府打詐何嘗不是老套翻新？從打詐中心、打詐國家隊到打詐專責辦，打詐綱領又是新世代、又是升級版，換個新招牌再忽悠人民一次，主事者被指是副閣揆人馬，全無打詐專業，如何領導識詐、堵詐、阻詐和懲詐？又如何清除打詐死角，洗刷詐騙之島惡名？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言