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聯合報黑白集／打詐死角怎清除？

聯合報／ 聯合報黑白集
中部多所大學淪為「無卡分期」詐騙重災區，近百名大學生因此背債數萬元不等。此為示意圖，與新聞當事人無關。 記者黃仲裕／攝影
中部多所大學淪為「無卡分期」詐騙重災區，近百名大學生因此背債數萬元不等。此為示意圖，與新聞當事人無關。 記者黃仲裕／攝影

中部九校近百大學生遭「無卡分期」詐騙，民眾質疑國家打詐隊在哪裡？也有人認為學生沒社會經驗或貪小便宜才上當。其實，這起詐騙案恰恰凸顯詐騙不論是推陳出新，或是老哏新騙，都不能只靠喊口號或酬庸來打詐。

無卡分期是業者廣泛運用的金融手段，既有利行銷，也方便信用卡額度有限者或無卡學生。但魔鬼也從其灰色地帶滋生，洗腦鼓勵虛榮、過度消費事小，更惡劣的是綁上重利或半強迫消費，甚或以黑道逼債。

此案更進一步混用無卡分期、投資3C產品、拉人頭賺佣金等話術，但骨子裡仍是放餌釣魚。試想，若有人說想花五千買你的高階手機，一定會直覺「當我傻呀」！但如果改為「簽個名助我取得新款手機，先給你感謝金五千，賣出後再分紅」，有多少人能抵擋這唾手可得的誘惑？

說穿了，就是詐團看準想賺快錢的人性與金融知識不足的弱點，讓大批學生上鉤；而政府連堵住新型態網路詐騙都來不及，老套路的詐騙就成了打詐死角。

但蔡政府打詐何嘗不是老套翻新？從打詐中心、打詐國家隊到打詐專責辦，打詐綱領又是新世代、又是升級版，換個新招牌再忽悠人民一次，主事者被指是副閣揆人馬，全無打詐專業，如何領導識詐、堵詐、阻詐和懲詐？又如何清除打詐死角，洗刷詐騙之島惡名？

社論

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