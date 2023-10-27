聯合報社論／道德之賊：看趙天麟外遇案的惡劣操作

民進黨立委趙天麟爆出婚外情引發社會議論，在選舉壓力下，遭民進黨同志連夜逼退棄選。趙天麟身為國防立委，職務上與聞許多國防軍事機密，而他與中國大陸女子的十年外遇，被質疑可能涉及國安機密外洩問題。未料，他對自身的脫軌行為毫無反省，卻順勢拖別人下水，要求國民黨立委馬文君一起接受調查，真是可鄙的道德之賊。

民進黨是政治操作的高手，凡事以追逐政治利益為原則，不計手段與代價；久而久之，連道德、正義和價值都可以犧牲。趙天麟外遇案短短兩天的操作，只聞政治臭氣薰天，就是嗅不到道歉、反省的真誠。主席賴清德在趙天麟棄選當天還提醒全黨「莫忘初衷」，稱民進黨不會為了國會要「過半」，而犧牲黨的原則。此話聽起來備覺諷刺：趙天麟被逼棄選，不就是為了止血救綠營選情嗎？

趙天麟多年來塑造「愛妻顧家」形象，卻在婚姻中發生不倫戀長達十年，人設一夕崩毀。惡劣的是，他竟厚顏假藉妻子的「原諒」為自己開脫，又假藉孩子的「加油」洗滌罪惡感，然後輕輕鬆鬆地原諒了自己。一個政治人物對自己對家庭的不忠毫無悔意，那麼，如果在立委職務上有任何不忠，他會感到忐忑不安嗎？

民進黨長年把「兩性平權」掛在嘴上，口口聲聲尊重婦女；然而綠營政治人物一旦發生緋聞，最常見的藉口就是拿「妻子原諒」當擋箭牌，希望外界停止批評。如此一來，身為民進黨政治人物之妻，彷彿就只能無盡地忍受丈夫的不忠，還要強顏歡笑為他站台背書。如此扭曲的心態，又表達了什麼「性平」的價值？包括民進黨內諸多以「女權運動者」自許的政治人物，遇到這類情況，多數選擇沉默不語，那又展現了什麼新女性主義的態度？

這次趙天麟發生婚外情，媒體羅列了綠營有過的緋聞榜及當事人金句，洋洋灑灑超過一打以上。事實上，這個名單還沒算上今年性騷事件的人物，而性騷事件也未獲認真處理。也正因民進黨長年的遮掩粉飾和雙標處理，甚至濫用「配偶牌」，才會使黨同志的道德感日漸鬆弛和墜落。其中最具破壞性的指標案例，是醫福會執行長王必勝爆出婚外生子的醜聞而竟獲升官，蔡總統和衛福部前部長陳時中聯手將官箴扔進垃圾桶，是我國官場最粗暴的道德殺手。

王必勝私德塗地，蔡政府把官箴拿去陪葬；趙天麟婚外情引發國安疑慮，綠營拉馬文君下水受審；行政院前發言人陳宗彥在賴清德的台南市府任內涉貪及性招待，案件在檢方移交中消失，迄無下文。這就是民進黨的問題，每每出軌犯錯卻不願直接道歉、改正，而不斷利用政治手腕對他人展開攻擊抹黑，以轉移焦點。結果，社會歷經一場紛紛擾擾，民眾既未看到最後的公平正義，道德與價值信念則因而模糊，連司法都搖搖欲墜，這樣的社會如何有進步的可能？

當賴清德呼籲所有黨員「莫忘初衷」時，他也不妨想想自己的萬里老家，仍有違建爭議尚未處理。約略同時受到質疑的政治人物違建，包括柯文哲新竹老家的陽台增建，黃國昌汐止老家被爆占有部分國有地，如今都已著手處理或拆除。至於賴清德的老家，真的要用「有門牌」為藉口，讓經濟部礦務局幫他抵擋新北市地政局的認定嗎？為何不能主動去把違建合法化的手續走完呢？

民進黨執政開了太多小門，對從政黨員所犯的錯誤更百般硬拗，弄到司法正義、社會價值和道德倫理一起陪葬。光論這點，就是不夠格的執政者。