經濟日報社論／貧富差距未改善 稅改仍須努力

經濟日報／ 經濟日報社論
台灣近兩年經濟表現優異，但薪資所得分配不均卻是隱憂。圖／聯合報系資料照片
台灣近兩年經濟表現優異，但薪資所得分配不均卻是隱憂。圖／聯合報系資料照片

財政部最近發布110年度綜合所得稅申報統計資料，行政院主計總處也發布111年家庭收支調查，兩者都顯示我國的所得分配未見改善，稅制在改善財富或所得重分配方面仍有努力改善的空間。

觀察財政部歷年的綜合所得稅申報核定統計，按家戶20等分來看「總所得」的差距，最高5%申報戶的總所得，在101年是最低5%申報戶的84倍，103年破百之後就扶搖直上，108年達110倍，109年更惡化為129倍，111年又升高到140倍。按十分位、五分位來看，差距倍數也是一致地逐年增加、惡化。

更值得注意的是，高所得者的總所得幾乎不受經濟不景氣或疫情影響，甚至逆勢增加，但低所得者的所得總額卻受到嚴重影響而減少，應是近年貧富差距擴大的主因。

上述的所得申報核定資料統計，並未包含申報戶的免稅所得或分離課稅所得，低估了貧富差距擴大的程度。目前分離課稅的所得項目，包括債券、短期票券、證券化條例的受益證券等之利息所得、結構型商品之交易所得、股利所得，大多為高所得者享有。而許多減免稅的所得，包括證券、期貨之交易所得，產創條例、生技新藥條例、科學園區條例、促參法等，也集中在高所得者。

例如，綜合所得總額的差距，按家戶20等分，最高5%申報戶是最低5%申報戶的530倍；綜合所得總額加計「分開計稅之股利所得」後，20分位的差距即擴大為626倍。因此，如果把其他分離課稅、租稅減免的所得計入，富人的實際所得絕對要比所得稅申報的統計資料顯示的要高出許多。

主計總處的家庭收支調查，也印證了財政部稅收資料所顯示的貧富差距持續擴大的現象。五分位的可支配所得，差距倍數從103年的6.05倍，增至108年的6.1倍，110年及111年擴大至6.15倍，貧富差距創十年來最大紀錄。若依「每人」可支配所得重新排序後計算所得差距倍數，111年為3.93倍，較110年增0.02倍。吉尼係數從105年起從0.33開始逐年增加，109年已增至0.34，111年再增加至0.342。

111年每戶可支配所得平均數較110年增1.7%，每戶可支配所得中位數年增僅1.2%，代表高所得者的所得成長速度超過低所得者，這些都和財稅資料所顯示的貧富差距擴大相符。

再看所謂「量能課稅」的綜合所得稅制，在縮小貧富差距或改善所得分配不均方面的表現，觀察五分位的「稅後所得」（也就是將綜合所得減掉應納稅額）的差距，107年最高20%的稅後所得是最低20%的12倍，108年增為25.09倍，109年又增至25.6倍，110年雖略降為25.3倍，顯示最高所得戶比較容易從扣除額方面獲得實質的鉅額減稅效益，造成累退的不公平現象。

也難怪，主計總處的統計發現，111年五分位的所得差距倍數為7.50，雖比110年的7.63倍降低，仍是103年以來的次高。但是租稅政策只縮小所得差距0.15倍而已，主要還是靠著社福補助縮小所得差距1.19倍，才使得可支配所得最後的差距減為6.15倍，貧富差距仍是101年來最嚴重。

「所得」分配的差距既然愈來愈懸殊，可想而知由各年度稅後所得構成的「財富」，其集中程度一定更為嚴重。可惜財政部雖有財產總歸戶資料，但和主計總處都沒有「財富分配」的統計資料，建議未來應當彙整並公布財富分配情形，作為後續的政策參考依據。

另一方面，財政部遲至最近才提出囤房稅2.0，方向上應有助於改善「財富分配」的差距，但初估平均每一囤房戶的稅負只增加6,000元而已，縮小貧富差距的效果仍然有限，有必要進一步提高稅率及累進程度。

至於所得稅制方面，應該檢討刪減分離課稅及免稅的項目，或是提高稅率；也應該針對資本或財富所得比重低，且低薪的勞工給予減稅，以提高稅後的薪資所得。雙管齊下，將可以提高租稅的重分配效果，縮小貧富差距。

社論

延伸閱讀

立陶宛國會議長希米利特訪台 明見蔡英文、賴清德

入境帶精品包等自用物品逾2萬元 財部放寬免關稅條件

財政部長莊翠雲：談租稅協定 台美都有需求

政院通過紓困振興特別決算送監察院 將舉債8032億元

相關新聞

聯合報社論／藍白合最終目標：政黨輪替、民主保台

為了開放性民主初選或全民調談不攏，藍白合談判上桌後就失控，幕僚相互攻擊，甚至有瀕臨破局的氛圍。民眾黨總統參選人柯文哲透露...

聯合報黑白集／小房間裡的真相

賴清德和柯文哲近日頻頻為舊事交火。柯文哲宣稱賴曾「親自拜訪」他，要他別反對深澳電廠；未料，後來因蘇貞昌要選新北市長就放棄...

經濟日報社論／貧富差距未改善 稅改仍須努力

財政部最近發布110年度綜合所得稅申報統計資料，行政院主計總處也發布111年家庭收支調查，兩者都顯示我國的所得分配未見改...

聯合報黑白集／柯式逗貓棒或橄欖枝？

藍白合又見轉折，民眾黨總統參選人柯文哲稱分別與國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜見過面，並強調國民黨「仍是主力」；...

聯合報社論／加薩衝突的人道悲劇與全球效應

巴勒斯坦的哈瑪斯剛開始攻擊以色列的時候，世人震驚於哈瑪斯手段殘酷、濫殺無辜，因而非常同情以色列。不過隨著以色列的自衛與報...

經濟日報社論／日本活化資產運用 展現新面貌

國人印象中的日本，無疑是一個高科技製造業大國。台灣工業長期依賴日本高端設備與材料，對日貿易逆差近年雖有減少，但首要逆差來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。