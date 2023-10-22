聯合報黑白集／柯式逗貓棒或橄欖枝？

藍白合又見轉折，民眾黨總統參選人柯文哲稱分別與國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜見過面，並強調國民黨「仍是主力」；侯辦順勢呼籲柯文哲不應再強勢，盡速來談。全國最大的「下架民進黨」眾人彷彿在幾近死局中，又看到一絲希望。

其實從博弈角度來看，柯文哲並沒有偏離賽局中的人性推衍過程，更慣見其喊注或叫牌心理戰。在總統大選中想要「贏者全拿」，本是人性，也是制度，但若真有心要合，就應該努力找出能夠雙贏的「最佳化策略」。

九月底柯文哲還曾在深藍軍系活動上宣示「最後一定會合」，但之後卻只見幾近鐵板的柯式喊注，例如嗆國民黨不敢接招，與韓國瑜會面後反問怎麼合作，高傲稱勝率最高就是柯文哲當正的，更批金溥聰提民主初選「沒有打算要合作」。

但國民黨不只提民主初選，更端出選前選後的全套政黨合作機制；反而民眾黨除堅持全民調外，關於政黨合作機制，柯文哲卻說「現在開始研究」。因此，當柯文哲承認國民黨仍是主力時，許多人不免推敲柯文哲究竟是表現誠意，或者是想著扮豬吃老虎？

藍白合，要談的不只是總統選舉，還有政策、理念、立委及聯合政府等議題。柯文哲究竟是遞出橄欖枝，抑或是戲耍對手的逗貓棒？說穿了，只在其一念之間。