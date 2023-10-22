聯合報社論／加薩衝突的人道悲劇與全球效應

巴勒斯坦的哈瑪斯剛開始攻擊以色列的時候，世人震驚於哈瑪斯手段殘酷、濫殺無辜，因而非常同情以色列。不過隨著以色列的自衛與報復之戰展開，加上封鎖加薩，用斷水斷電、阻絕援助的方法逼迫巴勒斯坦人遷移，輿論的風向也開始轉變。

十七日加薩一座醫院爆炸，加薩當局稱是遭以色列空襲，但以色列國防軍否認，表示是當地的伊斯蘭聖戰組織發射火箭失敗所導致。由於正好發生在美國總統拜登到訪以色列前夕，因而衍生各種猜測與解讀，一派認為時機點太過巧妙，很難不懷疑是哈瑪斯的苦肉計；不過，以軍一直指控哈瑪斯利用民宅、醫院、學校作為掩護，在地底挖掘隧道，將軍火庫藏在暱稱「加薩地鐵」的地道中，並用平民當「人肉盾牌」，若說以軍鎖定醫院攻擊，也有跡可循。

拜登原先預定訪問以色列後，與約旦、埃及和巴勒斯坦自治政府總統舉行四方會談，但加薩醫院爆炸後，約旦與巴勒斯坦領袖都取消了會晤，對拜登的外交努力，無疑是一大挫敗。不過，拜登訪問以色列返美後，對全國演講，把哈瑪斯與俄羅斯總統普亭相提併論。他說哈瑪斯和普亭雖代表不同威脅，但共同點是他們都想徹底摧毀鄰近的民主政體。美國支持以色列進入加薩，徹底消滅哈瑪斯，但許多同情巴勒斯坦的人來看，這等於是為以色列在加薩的大屠殺開綠燈。近日美國一票否決安理會呼籲加薩停火案，更加深了美國偏袒的印象。

以色列聲稱「沒有興趣」占領加薩，但從限時要求平民撤離來看，以色列恐怕是要夷平加薩、掘地三尺，藉摧毀地下隧道網，來徹底剷除哈瑪斯。可是哈瑪斯卻阻止平民離開，巴勒斯坦人部分倉皇南撤，部分困在當地，人道悲劇活生生在世人眼前展開。如果以色列入侵加薩，引發大量平民死傷，衝突勢必溢出，導致整個中東動盪，伊朗支持的黎巴嫩真主黨正要加入戰局，葉門胡塞青年軍已經對以色列發射飛彈，情況隨時可能失控。

美國已派遣「福特號」與「艾森豪號」兩個航母戰鬥群前往以色列外的地中海，希望能夠震懾真主黨與胡塞青年軍，更重要的是讓伊朗不敢蠢動。華府擔心沒有辦法同時應付烏克蘭和以色列兩場危機。

烏克蘭的情勢並不好，烏軍對俄攻勢仍然沒有起色，反而俄軍開始了大規模攻勢。早在哈瑪斯攻擊以色列之前，美國對烏克蘭的支持就已經是個問題，現在中東成了全球新的關注點後，烏克蘭非常擔心遭到忽略。隨著西方支持者將目光轉向國內事務和地緣政治緊張局勢，烏克蘭越來越難以獲取財政援助。正因如此，拜登在演說中特別向國會提出高達千億美元的緊急預算要求，其中包括六百億美元援助烏克蘭經費，以色列援助則有一百四十億美元，但是美國眾議院議長難產，不知何時能通過。

美國擔心給對手可乘之機，甚至懷疑九月北韓領導人金正恩出訪海參崴，與普亭商談合作，會有中朝俄的聯盟；而中東變局，俄國、中國大陸和伊朗將形成「新軸心國」。不過，習近平沒有如外界預測的積極加入中俄朝三國軸心聯盟，反而保持距離，聲稱有意訪問南韓；同時中國大陸領導人習近平接見美國參議院多數黨領袖舒默後，陸方竟然同意修改對以巴衝突的外交聲明措辭，這都代表著大陸期待十一月與美國的舊金山高峰會。

世局紛亂，全球期待大國合作能夠帶來穩定的秩序；大國不但不應該藉機對抗，相反的，要更促進大國領袖的會面，管控區域衝突導致的全球效應。