經濟日報社論／日本活化資產運用 展現新面貌

國人印象中的日本，無疑是一個高科技製造業大國。台灣工業長期依賴日本高端設備與材料，對日貿易逆差近年雖有減少，但首要逆差來源。國人眼中日本也是一個觀光大國，光是今年4至6月，台灣旅客就在日本花了1,739億日圓，是全球前往日本旅遊的各國之冠。現在日本在岸田文雄首相的帶領下，喊出資產運用立國的方針，今後日本將展現怎樣的新風貌，值得我們關注。

2021年10月就任首相的岸田，是日本戰後少數重視金融市場的領導人。在擔任首相之前，岸田長期擔任自民黨「證券市場育成聯盟」的會長，是自民黨與證券業界連結的關鍵人物。也因為這個背景，岸田上任後喊出「資產所得倍增計畫」，同時修改「少額投資非課稅」制度，部分投資在2024年1月後，不僅終身免課稅，且額度大增。

岸田鼓勵民眾投資，並提出一套「從儲蓄到投資」說法，以國家發展的角度說明全民投資的好處。岸田政權鼓勵國民將金融資產從存款轉化為投資，一方面國民可以獲得較高的投報率，補充高齡化社會中不斷減少的政府年金；另一方面活絡的證券市場也讓日本企業較容易調度資金，促進產業發展。

上個月岸田親自在紐約經濟俱樂部發表演說，向美國財經界介紹，日本將設立「資產運用特區」，以簡化的行政手續跟英語化服務，吸引外資一起與日本業者將2,000兆日圓的家庭金融資產，做更有效的運用。

根據日本內閣官房資料，日本國民的家庭金融資產有54%為現金形式持有，股票、投信、年金保險等投資形式的持有比例不到一半，相較之下，美國與英國家庭的現金形式各只占13%與28%。美國最多家庭金融資產持有方式是股票為40%，英國是55%的年金保險。

日本家庭愛存錢不愛投資，加上銀行低利率，日本家庭的資產投報率，比起英美兩國是低的可憐。以2002年為基準，到2022年為止，喜歡持股的美國家庭，平均金融資產增加了3.3倍，重押年金保險的英國是2.3倍，日本則是最低的1.5倍。就財富效果來看，相較於英美，日本社會在過去20年間民間消費缺乏活力，日本民眾熱衷現金存款的理財方式恐怕是主因之一。

除了設立資產運用特區，引進外資來活化民眾金融資產外，岸田政權也規劃了新方向，上個月他出席全國證券大會，說明鼓勵資產管理新創企業也是未來重點政策。日本的全國證券大會，是投資三大協會：日本證券業協會、全國證券交易所協議會、投資信託協會，每年發表業界方針的重要集會。日銀總裁、金融領域大臣都會出席，這次岸田出席之前，現任首相已經缺席29年。岸田的親臨致詞，日本證券業感受到政府要扶持新創企業和引進外資是玩真的。

日本政府之所以希望引進外資、鼓勵新創企業，是因為日本目前既有的資產管理公司，大多是大型銀行、證券公司的附屬子公司，操作非常保守，對於日股的投資，有將近七成的資金運用是放在指數型ETF般的被動投資，而對於海外股市的投資，有將近九成是委外操作，這也凸顯專業人才不足的窘境。

證券業界是支持岸田首相的重要團體，岸田的政策，不僅鼓勵股票投資，他也知道日本金融界缺乏國際級專業能力的缺點，因此選擇開放外資跟鼓勵新創企業，以鯰魚效應來激勵日本業界轉變。

相較之下，我們看不到台灣領導人有活化全民金融資產，增加民眾財富的大格局思維。別的不說，美日證券業都已經走入零手續費，券商投資戶雙贏的時代，我們政府與業者完全沒動靜。近年台灣不少股民直接開戶美國券商，資金直接投入美股。台灣政府與券商不進步，投資者可不一樣。