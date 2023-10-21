聯合報社論／從龍科之亂看張忠謀示警台灣半導體之憂

台積電舉行法說會，總裁魏哲家釋出半導體景氣可能觸底的消息。去年以來，全球景氣處於庫存過高、消費不振的陰霾，魏哲家的樂觀預估，對該公司和台灣經濟都是好消息。但此前數日，張忠謀以創辦人身分出席台積電運動會，除勉勵台積電再創奇蹟，也向各界示警：台灣半導體的優勢可能只剩二、三十年光景。

過去十年，張忠謀屢在關鍵時刻向政府和企業建言，除對台積電營運產生積極效果，對台灣經濟的影響也極深遠。蔡總統在二○一六年上任後，就財經旗艦政策提出「五加二產業創新計畫」，包括智慧機械、亞洲．矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟。該計畫一提出，產業界的質疑聲浪不小；原因是，其中與科技相關的「亞洲．矽谷」計畫，鎖定的是「物聯網產業」，我國產值最大的半導體業竟不在蔡政府的施政優先目標中。

當年，張忠謀即對該計畫提出批評與建言。他認為，推動新事業是蔡政府的選項，但半導體產業不應被忽略，因為這是台灣少數在全球具競爭力的產業。二○一七年宣布退休前，張忠謀重申，政府在發展經濟中最重要的角色是要把基礎建設與法令做好，反對蔡政府用政策主導產業發展，推動五加二產業創新計畫。當年，若非張忠謀多次直言批評產業政策失焦，讓蔡政府回過頭來重視半導體業的發展環境，「護國神山」的招牌恐怕就不會有今天這麼光鮮明亮。

張忠謀的經濟思維，是主張「小政府」。他曾引用美國前總統雷根的就職演說：「政府並不是解決問題的方法，政府本身才是問題所在。」他認為，政府只要把投資環境做好並減少干預，一流的企業自然會想辦法做大做強。這個理念，在美中科技戰與地緣政治緊張的態勢下，出現空前挑戰。張忠謀在二○一九年台積電運動會上預言，台積電將成為「地緣政治兵家必爭之地」，不幸言中。過去四年，歐美日各國開始推動半導體本地製造，即便張忠謀在APEC等國際會議上多次出聲反對，但仍難敵西方強權硬上弓。對此，張忠謀只能嘆息：半導體業已無全球化。

政府的手伸進產業，成為台灣半導體發展的最大變數。張忠謀認為，台灣半導體目前雖有絕佳優勢，但二、三十年後恐怕即非如此，這跟國家政策有關。在對外競爭上，張忠謀認為，外國公司會利用地緣政治的優勢來打敗台積電；他講的，就是美商英特爾。在對內發展上，張忠謀以一九五五年到一九七二年的美國為例，當時美國的投資環境和現在的台灣一樣好，但隨著環境變遷，已被台灣及亞洲國家取代。

當台積電成為各國「必爭之地」，蔡政府並未力阻相關的不合理安排，反而以台積電可去海外生產「民主晶片」而沾沾自喜。對內而言，台積電變成蔡政府的政治提款機，從捐贈疫苗、到投資設廠，處處可見綠營吃護國神山的豆腐。最近台積電宣布放棄在龍潭科學園區的投資，這項「被投資案」是去年底地方選舉時，當時的閣揆蘇貞昌聯手桃園市長鄭文燦炮製出來的利多，目的在拉抬鄭運鵬聲勢。事實上，龍科土地尚未完成徵收，政府就把台積電抬出來卡位，反使它成了民眾抗爭對象；台積電為維護形象，只能宣布退出。

惡劣的是，蘇貞昌、鄭文燦並不反省自己胡亂消費台積電，還藉此攻擊桃園人沒選對人。有這種政府，台積電等於被綁著手腳在跟國際大廠比拚。國家產業優勢流失，最怕的就是這種無知陷阱。