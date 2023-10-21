經濟日報社論／「一帶一路」風雨中漸有所成

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日閉幕，適逢這項倡議屆滿十年，所以備受全球矚目，其功過也可初步檢討。

2013年，中國大陸習近平主席提出共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」，構成「一帶一路」倡議，隨後倡議從理念轉化為行動，從願景轉變為現實。這項全球性倡議與建設是以亞歐大陸為重點，跨越不同地域、不同發展階段、不同文明，可說是一個開放性合作平台，為各國共同打造的全球公共產品。這次論壇聚集全球140多個國家、23個國家領導人與會，證明十年有成，除了經濟發展先進國家之外，全球各方多盼藉著這個平台繼續推動共同發展。

十年來，中國與150多個國家、30多個國際組織簽署了200多份共建一帶一路合作文件，形成了3,000多個合作項目，拉動上兆美元投資，其中雖然有灌水、有弊端、有隱憂，但成果豐碩難以否定。尤其是在全球化遭遇逆風的背景下，各相關國家展現共同發展的心願，實有助於提升國際社會對經濟全球化的預期。在目前不確定、不穩定的世界中，各國合作促進發展更加迫切，因而共建一帶一路更符合多數國家的發展需求。

一帶一路倡議首先嘉惠中國。目前來自共建國家的商品在中國整體進口中占比已經接近一半，一大批中國企業在國際市場獲得承包項目，有效紓解產能過剩問題，讓中國對外開放和對外合作獲益良多。其在結合後進國家、助益地緣經濟發展上的外溢效應明顯而巨大，這也是中共當局竭力落實倡議的根本緣由。

中國透過三屆一帶一路國際合作高峰論壇，與合作夥伴在鐵路、港口、金融、稅收、能源、綠色發展、綠色投資、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等20多個領域建立了多邊對話合作平台，對中國的後續經濟與外交效益十分可觀，在南方國家聯盟漸次成形的國際環境之下，其重塑地緣政治格局的深遠影響更不可小覷。

一帶一路所受批評與質疑之處不少，尤其造成一些國家的債務危機，不乏實際案例可循，但也必須認清，這些國家如果沒有財務困絀問題，基礎建設何須仰仗一帶一路機制？何況舉債投資基礎建設有助於經濟發展，經歷一些磨難總是難免。至於一些國家在計畫過程和償債方式上喪失國家自主性，期間的透明度不足、未達既定目標，乃至貪腐、人權、民主倒退、資源掠奪、新殖民主義質疑等問題不一而足，其實這是建設國必須自己承擔的。

如果在全球推動基礎建設那麼簡單，為什麼國際上其他抗衡計畫，如「藍點網路」、「全球基礎設施與投資夥伴關係」、「全球門戶」、「重建更好世界」成果更差？可見一帶一路還是比較務實而能落實的。

美國等經濟先進國家對一帶一路多所批評，但多半出自見不得人好心態，多數批評太過誇大。其實，至2021年底為止，一帶一路出現爭議項目僅占5.3%，出現爭議的金額占10.4%，推動上大致瑕不掩瑜。但也不能否認，中國正與美國在全球政經秩序上搶奪主導權，中國經營一帶一路計畫已經成為全球最大單一債權國，確實在利用手中的籌碼影響他國政策，從而擴大自身利益。這也是一些國家考慮是否持續參與一帶一路的隱憂。

經過十年操作，一帶一路已見成效，在和西方國家抗衡的目的，中國從中獲益不少，但也在全球形成了互聯互通的國際化大流通格局，通過數千項實實在在的項目，改變一些國家的基建面貌，成為提振發展與緩和區域貧富差距的平台。更重要的是，一帶一路向世界展示了新的價值取向，即人類命運休戚與共而須相互扶持的思維，這有別於西方國家主導世界秩序數百年所抱持的價值觀。