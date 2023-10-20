經濟日報社論／降低中共經濟封鎖的風險

2021年4月，英國《經濟學人》雜誌封面故事，曾經以「台灣是世界上最危險的地方」做為標題，之後的兩年半，國外重要媒體與政經智庫大多支持此一觀點，隨著俄烏戰事興起，此一聲浪益發興盛，台海危機已經成為全球注目焦點，包括歐洲與亞洲主要國家領袖，均公開呼籲降低此一影響世界甚鉅之重大風險。

當然，台灣多數戰略專家認為，中國目前正面對內部整頓的嚴峻階段，軍委會副主席、國防部長、外交部長均銷聲匿跡，短期武力犯台的可能性很低。

台灣民意基金會最新民調顯示：42.8％台灣民眾認為必要時美國將會派兵保護台灣，於是台灣社會呈現「馬照跑，舞照跳」昇平景象，幾乎沒有人擔心戰爭的威脅。然而國安專家指出，未來四年內，中共在主客觀條件均不具備的狀況下，不會採取武力犯台，但極可能以封鎖海空航運，企圖癱瘓台灣經濟，瓦解民眾信心，造成股、匯、房市崩盤，大量資金外流之經濟危機。

依據國內外智庫研判：2027年前，兩岸有可能出現所謂「非戰爭的軍事行動」（Military Operations Other Than War），譬如海空航運封鎖，關鍵原物料進不來、製造商品出不去，海底電纜、通訊網路、發電及供水設備遭受惡意破壞等。

當原物料進不來、生產貨品出不去，台灣經濟到底可以支撐多久？

本報曾建議政府國安單位立即採取必要因應措施，包括但不限於：吸引主要關鍵原物料供應商來台設廠、增加台灣晶圓製造在海外產能、釋出更多公共資源與利多政策，穩定人心、與國內各大科技公司協商，編造關鍵人才名冊，必要時除我軍警情治單位外，或可請美國給予特別保護與安全撤離，以維繫狀況解除後產業重建能力。民間企業更應針對重要客戶，如蘋果、輝達、超微、特斯拉等，擬訂緊急情況下，短／中期因應措施，務必對其供應不斷，訂單不至於移轉至韓國生產。這些廠商屆時便將對中國政府施壓，縮短台灣遭受封鎖時間。

台灣現階段經濟發展，由於內需消費市場有限，主要仰賴出口、外資投資與觀光消費收入，可是今年8月之前，台灣出口呈現連續11個月下滑，創14年來新低紀錄，國外來台觀光人數，除韓國之外，均遠低於業者期待，連日客來台人數都創新低，對於國內旅館、餐飲與零售服務業，並未產生預期之加乘效果。

在國際大廠考慮台海可能出現風險，主張「Taiwan+1」多元供應鏈策略下，台灣生產製造業被迫出走，紛紛在越南、印度、印尼、泰國等地設立工廠，分散製造產能，造成本土生產、出口、就業，三緯度減少，實為台灣經濟發展最大危機。

值此危急存亡之秋，台灣社會與經濟真的承受不了戰爭，甚或海空運封鎖的隱患。重新開啟兩岸溝通對話，降低彼此誤判危機，實在是現任與未來政府不可逃避與推諉的重責大任。我們需要的不是高調與口號，以務實行動照顧2,300萬人民安全與福祉，才是中央政府必須面對的情勢與處理態度。

經濟發展是一個國家根本的基礎，外交、內政、教育、醫療保健、勞工保障、社會福利、國防建設等，均須建立在一個良好的經濟發展基礎之上，除此別無他途。如果兩岸問題是妨礙台灣經濟與社會發展的關鍵，我們便應謹慎且徐圖為之，否則其他理想與奢談，均是不切實際的鏡花水月。

過去八年，兩岸關係與信任倒退，確確實實影響台灣經濟發展與產業出路，我們期盼明年初選舉出的下一任元首，能夠重新檢討情勢，開啟新途徑，改善兩岸緊張與互相猜疑的不良關係，將台海發生戰爭與遭受中共經濟封鎖的可能性降至最低，則國家是幸、百姓是幸。